Perusahaan Asuransi Lokal Bermasalah Disorot

PENGAWASAN yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) khususnya di sektor industri keuangan nonbank (IKNB) perlu diperbaiki. Soalnya, masih banyak perusahaan di IKNB, khususnya asuransi, yang mengalami masalah.

"Belakangan ini cukup banyak perusahaan asuransi lokal yang bermasalah. Padahal sebelum pembentukan perusahaan, manajemen melewati proses yang cukup baik, seperti fit and proper test. Tapi setelah ditempatkan dan dijalankan kenapa ada masalah," kata Dewan Penasihat Indonesia Financial Group (IFG) Agus Martowardojo dalam Peluncuran IFG Progress: Toward Stronger Financial Industry in Indonesia, Rabu (28/4).

Selain itu, dia katakan juga terjadi persaingan usaha yang kurang sehat di industri jasa keuangan. Pengelolaan yang tidak cukup profesional ini tidak langsung terungkap kepada masyarakat, sehingga tiba-tiba masyarakat dibuat kaget bila perusahaan yang dikatakan baik dan sehat, kemudian ada masalah. "Ini tantangan yang ada," kata Agus.

Dalam membangun industri jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas telah membuat aturan dan mengawasi secara aktif. Namun pengawasan sektor keuangan ini, menurut Agus, belum imbang antara ke sektor perbankan dan nonbank.

"Mungkin dibanding pengawasan sektor keuangan yang lain, semisal perbankan, masih ada ruang untuk perbaikan di sektor keuangan nonbank. Hal-hal seperti itu ditambah lagi dengan kondisi sekarang ini. Jadi ini memang tantangan nasional," kata Agus.

Indonesia akan menjadi negara besar. Dari survei berbagai lembaga internasional Indonesia akan menjadi negara lima besar Produk Domestik Bruto (PDB) di 2045. Karenanya perlu dipersiapkan diri untuk mengarah ke sana. (OL-14)