Pengembang Tetap Percaya Diri Tuntaskan Proyek di Masa Pandemi

PANDEMI Covid-19 yang menimbulkan dampak ke semua lini, tak menyurutkan tekad pengembang properti untuk menuntaskan proyek pengembangannnya dan menyalurkannya kepada konsumen tepat waktu.

Salah satunya ditunjukkan PT Hong Kong Kingland lewat pengembangan kawasan Kingland Avenue Apartment di Serpong, Tangerang, Banten. Terbaru, di kawaan itu akan mulai dibangun University Space & Retail yang peletakan batu pertamanya (ground breaking) dilakukan Jumat (5/3).

“Kegiatan ini menunjukkan bahwa kami selaku developer selalu memprioritaskan kepentingan dan kebutuhan konsumen, sekaligus sebagai wujud nyata komitmen perseroan dalam mempersembahkan konsep integrated living dalam Kawasan Kingland Avenue,” ungkap Timothy Chang, President Director Kingland Avenue dalam keterangannya.

Selain itu, lanjut dia, pemasangan bored pile perdana sebagai awal pembangunan area komersial serta kampus tersebut juga membuktikan pembangunan konstruksi proyek Kingland Avenue tetap berjalan meski dalam situasi pandemi Covid–19 yang masih berlanjut.

“Karena itu, konsumen tidak perlu khawatir proses pembangunan akan molor atau mangkrak. Bahkan, kami berani menjamin bahwa serah terima unit bisa dilaksanakan tepat waktu,” tegasnya.

Dia menegaskan, saat ini merupakan momentum penting untuk mempercepat pembangunan proyek dan menggenjot pemasaran seiring dengan kondisi pasar yang mulai menggeliat. Apalagi, sektor perbankan belakangan banyak menawarkan kemudahan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) dengan down payment (DP/uang muka) serta bunga angsuran yang cukup ringan.

“Bahkan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan stimulus ekonomi melalui penghapusan PPnBM 10% serta pelonggaran ketentuan loan to value (LTV) dan financing to value (FTV) oleh Bank Indonesia hingga 100%. Ini artinya, konsumen tidak perlu lagi menyiapkan DP KPR/KPA untuk kepemilikan hunian pertama,” ungkap Timothy.

Executive Director PT Hong Kong Kingland Jiko Tandijono mengatakan, penghapusan PPnBM juga akan memacu gairah pasar. Dengan kebijakan tersebut, daya beli masyarakat akan terkerek naik seiring harga hunian yang semakin terjangkau.

Baca juga : Simpanan Masyarakat Naik 2.403.984 Rekening Selama Januari 2021

“Penghapusan PPnBM seperti diskon harga khusus yang bertujuan mendongkrak daya beli masyarakat,” ujar Jiko, sapaan akrabnya.

Jiko menyebut hal tersebut merupakan angin segar bagi industry property tanah air. Karena itu, pengembangan Kawasan Kingland Avenue terus berjalan meski di tengah pandemi Covid-19 dan progres saat ini telah mencapai pengerjaan konstruksi untuk pembangunan University Space & Retail.

“Sesuai rencana, Univerity Space & Retail dan Tower Apartment The Venetian akan diserahterimakan pada akhir 2023,” imbuhnya.

Dijelaskan Jiko, Univerity Space & Retail yang dibangun di atas area seluas 20.000 meter persegi setinggi tiga lantai merupakan rental space. Pada ketiga lantai tersebut nantinya akan diisi oleh para tenant pilihan yan mencakup food & beverage (F&B) di lantai pertama, super market (lantai dua) dan kampus (lantai tiga).

“Untuk tenant kampus, saat ini kami sudah bekerjasama dengan Universitas Sahid dan ke depan beberapa universitas ternama, seperti Borobudur. Sementara, retail tenant termasuk anchor tenant yang akan menempati space area di lantai dua masih dalam penjajakan, nanti setelah ada kesepakatan akan kami informasikan,” papar Jiko.

Sebagai hunian yang mengedepankan konsep University Town, sambung dia, Kingland Avenue mendedikasikan area khusus untuk sejumlah universitas, seperti Universitas Sahid, Universitas Bunda Mulia, STIE Paripurna, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Masa Depan, dan lainnya. Area university space sudah terintegrasi dengan area podium, telah dilengkapi dengan area food & beverage di lantai dasar, dan entertainment, supermarket, serta boutique shop pada lantai 1, yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan penghuni.

“Area podium di lantai enam juga menghadirkan beragam fasilitas eksklusif seperti resort swimming pool, kids pool, jogging track, children playground, outdoor yoga, sunken pavilion. Selain itu, tersedia gourmet pavilion, indoor sport club, zen garden, water bed, jacuzzi, aqua gym, dan BBQ deck untuk memanjakan para penghuni Kingland Avenue,” pungkas Jiko. (RO/OL-7)