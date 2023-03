Rekomendasi Destinasi Liburan Luar Negeri sambil Puasa

Bulan Ramadhan tahun ini menjadi spesial sebab umat Islam di Indonesia bisa menjalaninya tanpa ada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sehingga aktivitas bisa dilakukan dengan leluasa, termasuk jika ingin melakukan perjalanan.

Untuk itu, tiket.com merekomendasikan beberapa destinasi liburan di dua negara tetangga yakni Malaysia dan Singapura, sebagaimana tertulis dalam siaran pers, Sabtu, (25/3).

Malaysia Malaysia memiliki beberapa tempat liburan dengan sajian makanan yang muslim friendly, di antaranya: 1. Kuala Lumpur Tower Menara tertinggi di Malaysia ini memiliki restoran yang cocok untuk berbuka puasa dengan pemandangan indah dari atas, namanya Atmosphere 360. Jenis makanan yang dihidangkan di restoran ini adalah makanan khas Malaysia dan beberapa menu internasional. Menariknya lagi, sistemnya buffet sehingga sangat pas untuk kegiatan buka puasa bersama teman atau keluarga. Baca juga: Destinasi Wisata Tersebar di Jalur Mudik 2. Genting Skytropolis Indoor Theme Park Saat bermain ke Genting Skytropolis Indoor Theme Park, Anda tak perlu takut terkena panas sinar matahari karena areanya berada di dalam ruangan. Di sana, Anda akan merasakan pengalaman bermain sambil belanja yang maksimal karena area bermain ini berada di lokasi yang sama dengan mall SkyAvenue. Bagi yang suka wahana menantang, wajib naik Spin Crazy, Power Surge hingga Sky Scrapper. Setelah puas bermain, Anda bisa berbuka puasa beragam kuliner di berbagai kios yang tersedia. Baca juga: Ancol Beri Tiket Masuk Gratis Selama Bulan Puasa 3. Aquaria KLCC Akuarium besar di Aquaria KLCC menampung ribuan ikan laut dari berbagai belahan dunia, seperti ikan pari, ikan hiu tutul, dan masih banyak lagi. Bahkan, ada juga aneka satwa, seperti reptil hingga tarantula yang bisa kamu temui di kawasan Amazon. Setelah mengunjungi Aquaria, sobat tiket bisa langsung menuju Mall Suria KLCC yang berjarak hanya sekitar tiga menit saja, untuk bisa berbuka puasa di berbagai pilihan restoran dan <em>foodcourt</em>. Singapura Negara yang termasuk salah satu destinasi internasional wisatawan Indonesia ini memiliki banyak spot liburan yang menyenangkan. Tak hanya itu, sajian halalnya juga terbilang banyak karena etnis Melayu merupakan salah satu penghuni terbesar di Singapura. Berikut destinasi wisata yang bisa Anda kunjungi di Singapura: 1. Garden by the Bay Taman indah ini memiliki hutan buatan manusia dengan pohon-pohon besar salah satunya Supertree Grove yang berada di Gardens by the Bay. Selain itu, setiap supertree ini terhubung dengan jalanan sehingga orang orang bisa menyeberang dari pohon ke pohon lainnya sambil melihat suasana perkotaan di Singapore dari ketinggian. Adapun waktu terbaik berkunjung ke sini adalah ketika sore hari untuk menikmati Cloud Forest dan Flower Dome. Selain itu nyala neon dari Supertree Grove juga akan nampak indah saat gelap. 2. Museum Madame Tussauds Jangan lewatkan momen seru melihat koleksi patung lilin tokoh-tokoh populer di Madame Tussauds! Di sana, Anda bisa melihat banyak patung lilin yang dibuat semirip mungkin dengan tokoh aslinya. Tokoh-tokoh tersebut di antaranya Chris Brown, Madonna, Taylor Swift, Michael Jackson, Priyanka Chopra, David Beckham, Jackie Chan, Lady Gaga, Leonardo DiCaprio hingga penyanyi Indonesia, Agnez Mo. 3. Singapore Flyer Untuk Anda yang baru pertama kali ke Singapura, Anda wajib menyaksikan pesona negara tersebut dengan pemandangan tata kota yang apik. Keindahan dan kecantikan Singapura dapat dinikmati dengan menaiki Singapore Flyer menjelang waktu sunset.

