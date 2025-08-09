Diaspora Indonesia Sambut Hangat Prabowo Jelang Parade Hari Nasional Singapura

Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
PULUHAN diaspora Indonesia di Singapura menyambut kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto yang hadir untuk menghadiri Parade Hari Nasional Singapura 2025, Sabtu (9/8).
Para diaspora, mulai dari mahasiswa, pekerja profesional, hingga pelajar, berkumpul di hotel tempat Presiden menginap. Mereka mengibarkan bendera kecil merah-putih sambil meneriakkan semangat menjelang HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.
"Harapannya untuk Indonesia ke depannya semoga semakin sukses, semakin berkembang pesat, dan pendidikan di Indonesia semakin meningkat," kata salah satu WNI, Cindy Claresta dikutip Antara, Sabtu (9/8).
Di saat Singapura memperingati Hari Nasionalnya yang jatuh pada 9 Agustus, diaspora juga turut memberikan harapannya untuk Indonesia menjelang HUT ke-80 RI pada 17 Agustus mendatang.
"Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80! Merdeka!" kata Cindy.
WNI lainnya, Hanna Albar, yang telah tinggal di Singapura selama tujuh tahun, datang bersama putranya, Mohamed. Ia mengaku senang bisa bertemu Presiden Prabowo secara langsung untuk pertama kalinya.
"Kita serasa 'homie' banget ya di sini. Karena disambut, didatangi, seperti dijenguk seperti itu, berasa spesial," ujarnya.
Hanna berharap kunjungan Presiden ini semakin mempererat hubungan Indonesia–Singapura, terutama dalam membuka peluang bagi UMKM Indonesia untuk menembus pasar internasional.
Bagi warga Indonesia di Singapura, Parade Hari Nasional yang mengusung tema Majulah Singapura bukan hanya perayaan kenegaraan, melainkan juga momen mempererat silaturahmi.
Hanna menceritakan, kemeriahan parade terasa di berbagai distrik dengan latihan dan pertunjukan yang sudah berlangsung sebulan sebelumnya.
"Biasanya udah sebulan sebelumnya sudah ada 'rehearsal' untuk kembang api. Jadi antusias juga bisa menyambut para turis juga. Setidaknya saat turis Indonesia datang ke sini, turut merasakan sedikit parade Hari Nasional Singapura ke-60," katanya. (Ant/P-4)
Presiden Prabowo melakukan kunjungan ke Singapura pada Sabtu untuk menghadiri Parade Hari Nasional 2025
Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan sekaligus melepas keberangkatan anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menuju kegiatan retret di Magelang,
PENGAMAT politik Citra Institute Efriza menilai pernyataan Presiden Prabowo yang disebut hanya memilih pembantu yang berkeringat bersamanya di Pilpres 2024 sekaligus bantahan isu reshuffle
ISU mengenai orang yang tidak berkeringat dan disebut ingin masuk ke dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto tak memiliki implikasi politik secara nyata
KETUA Umum Partai NasDem, Surya Paloh, meyakini Presiden Prabowo Subianto memiliki tekad kuat untuk membawa perubahan besar demi kemajuan bangsa
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved