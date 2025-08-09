Diaspora Indonesia Sambut Hangat Prabowo Jelang Parade Hari Nasional Singapura

Presiden RI Prabowo Subianto disambut puluhan WNI di hotel tempat singgah di Singapura, Sabtu (9/8/2025) sebelum menghadiri Parade Hari Nasional Singapura.(ANTARA/HO-Tim Media Presiden Prabowo)

PULUHAN diaspora Indonesia di Singapura menyambut kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto yang hadir untuk menghadiri Parade Hari Nasional Singapura 2025, Sabtu (9/8).

Para diaspora, mulai dari mahasiswa, pekerja profesional, hingga pelajar, berkumpul di hotel tempat Presiden menginap. Mereka mengibarkan bendera kecil merah-putih sambil meneriakkan semangat menjelang HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

"Harapannya untuk Indonesia ke depannya semoga semakin sukses, semakin berkembang pesat, dan pendidikan di Indonesia semakin meningkat," kata salah satu WNI, Cindy Claresta dikutip Antara, Sabtu (9/8).

Baca juga : Presiden Prabowo Hadiri Parade Hari Nasional Singapura 2025

Di saat Singapura memperingati Hari Nasionalnya yang jatuh pada 9 Agustus, diaspora juga turut memberikan harapannya untuk Indonesia menjelang HUT ke-80 RI pada 17 Agustus mendatang.

"Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80! Merdeka!" kata Cindy.

WNI lainnya, Hanna Albar, yang telah tinggal di Singapura selama tujuh tahun, datang bersama putranya, Mohamed. Ia mengaku senang bisa bertemu Presiden Prabowo secara langsung untuk pertama kalinya.

Baca juga : Kedatangan Presiden Prabowo di Brasil Disambut Meriah Diaspora Indonesia

"Kita serasa 'homie' banget ya di sini. Karena disambut, didatangi, seperti dijenguk seperti itu, berasa spesial," ujarnya.

Hanna berharap kunjungan Presiden ini semakin mempererat hubungan Indonesia–Singapura, terutama dalam membuka peluang bagi UMKM Indonesia untuk menembus pasar internasional.

Bagi warga Indonesia di Singapura, Parade Hari Nasional yang mengusung tema Majulah Singapura bukan hanya perayaan kenegaraan, melainkan juga momen mempererat silaturahmi.

Hanna menceritakan, kemeriahan parade terasa di berbagai distrik dengan latihan dan pertunjukan yang sudah berlangsung sebulan sebelumnya.

"Biasanya udah sebulan sebelumnya sudah ada 'rehearsal' untuk kembang api. Jadi antusias juga bisa menyambut para turis juga. Setidaknya saat turis Indonesia datang ke sini, turut merasakan sedikit parade Hari Nasional Singapura ke-60," katanya. (Ant/P-4)