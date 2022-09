Raline Shah Narasikan Dampak Konsumsi Daging Pada Krisis Iklim

EATING Our Way to Extinction merupakan dokumenter yang disutradarai Otto Brockway dan Ludo Brockway. Dokumenter ini membahas tantangan manusia dalam menghadapi krisis iklim, serta beberapa faktor yang menjadi penyebabnya suhu bumi kian memanas. Dalam versi aslinya, Kate Winslet menjadi narator di dokumenter tersebut.

Pada Selasa (6/9), versi bahasa Indonesia dokumenter tersebut dirilis di kanal Youtube dengan judul Kisah Manusia Merangkai Punah. Raline Shah didapuk menjadi narator.

Dalam konferensi pers dan penayangan dokumenter Kisah Manusia Merangkai Punah di Flix Cinema, Ashta District 8, Jakarta, Raline mengungkapkan kisah awal keikutsertaannya di film itu. Pembicaraan soal proyek itu terjadi saat mereka mendaki gunung Kilimanjaro, Tanzania.

“Dia (Ludo) masih memikirkan distribusi dokumenter ini. Saya pun mengusulkan lebih baik didistribusikan secara gratis di Youtube, tinggal bagaimana nanti mencari lebih banyak sponsor yang mau terlibat. Saya pun mengusulkan, untuk lebih bisa menyebarkan informasi yang ada di film, ada baiknya tersedia di beberapa bahasa naratornya. Nah, dia malah langsung meminta saya untuk menjadi narator versi bahasa Indonesia,” kenang Raline, Selasa (6/9).

Raline menemukan tantangan yang cukup kompleks sebagai narator. Sebab ia harus bisa menerjemahkan ulang kalimat dalam bahasa Inggris yang lebih sederhana ke dalam bahasa Indonesia agar tetap sesuai.

“Kalau menggunakan bahasa Indonesia kan kosakatanya banyak dalam satu kalimat. Jadi ketika diselaraskan dengan scene-scene yang ada di film, itu menjadi tantangannya. Proses sulih suara itu ternyata juga tidak mudah. Saya harus mengatur volume suara, membuat narasinya juga terdengar lebih bercerita, bukan seperti membaca berita,” tambahnya.

Dalam dokumenter ini, Raline mengakui jika sudut pandang yang dipakai adalah gaya hidup barat dengan tingkat konsumsi daging yang lebih tinggi bila dibandingkan masyarakat di Indonesia. Namun ia menilai dokumenter ini tetap bisa menjadi pembelajaran dan pemantik diskusi soal dampak pola konsumsi terhadap krisis iklim.

Lewat dokumenter ini, Raline juga mengajak anak-anak muda untuk menggaungkan isu krisis iklim agar terdengar ke para pemangku kepentingan. Ia berpesan, perlunya ke depan memilih para wakil rakyat yang punya fokus pada isu-isu ekologi.

“Ke depan kita bisa mendorong para wakil rakyat pada isu-isu ekologi. Karena ini penting untuk diperjuangkan, termasuk penegakan hukum di isu lingkungan. Sebab itu, penting juga memilih wakil rakyat yang bukan cuma mementingkan kepentingan ekonomi, tetapi juga sadar dan mengutamakan isu lingkungan agar berkelanjutan.” (M-1)