Studi Ungkap Tinggal Dekat Laut Bisa Lebih Panjang Umur

SEBUAH penelitian terbaru dari Universitas Negeri Ohio memeriksa data populasi serta umur harapan hidup di lebih dari 66. 000 area sensus di seluruh Amerika Serikat. Para peneliti menemukan ada hubungan signifikan antara tempat tinggal dan usia.

Individu yang tinggal dalam jarak 48 kilometer dari laut atau teluk memiliki harapan hidup rata-rata satu tahun lebih panjang.

Pengaruh Lingkungan dan Sosial Ekonomi Sangat Penting

Menurut Jianyong "Jamie" Wu, peneliti utama, penduduk di daerah pesisir diyakini hidup satu tahun atau lebih lama dibandingkan dengan rata-rata umur 79 tahun. Wu menjelaskan terdapat beragam faktor yang saling terhubung yang berkontribusi kepada umur yang lebih panjang.

Di antara faktor-faktor tersebut adalah suhu yang lebih rendah, kualitas udara yang lebih baik, akses yang lebih banyak untuk aktivitas rekreasi, kemudahan transportasi, dan pendapatan yang lebih tinggi.

Analisis tambahan menunjukkan daerah pesisir mengalami lebih sedikit hari panas dan suhu maksimum yang lebih rendah dibandingkan dengan wilayah perairan pedalaman. Lingkungan yang lebih baik ini membuat penduduk lebih aktif secara fisik, sehingga mengurangi tingkat obesitas dan meningkatkan kesehatan jantung.

Perbedaan Jelas di Wilayah Perairan Pedalaman

Namun, penemuan yang mengejutkan adalah hubungan positif ini tidak berlaku di semua "ruang biru. " Bagi mereka yang tinggal di daerah perkotaan dekat perairan pedalaman dengan luas lebih dari 7 kilometer persegi, harapan hidupnya justru lebih rendah, yaitu sekitar 78 tahun.

Yanni Cao, seorang peneliti pascadoktoral yang terlibat dalam penelitian ini, menyatakan faktor-faktor seperti polusi, kemiskinan, kurangnya peluang untuk berolahraga dengan aman, serta peningkatan risiko banjir, mungkin menjadi penyebab perbedaan ini.

Pentingnya Dalam Perencanaan Kota dan Kesehatan

Studi ini adalah yang pertama kali secara mendalam mengeksplorasi hubungan antara berbagai jenis "ruang biru" dan harapan hidup di AS. Wu dan timnya berharap hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang penting untuk perencanaan kota, pengembangan perumahan, dan desain lingkungan.

Dengan mengkombinasikan faktor-faktor lingkungan dan sosial ekonomi, kota-kota dapat menciptakan kondisi yang lebih sehat yang pada akhirnya bakal meningkatkan harapan hidup dan pemerataan kesehatan bagi seluruh penduduk. (Neuroscience News/Z-2)