Studi Ungkap Tinggal Dekat Laut Bisa Lebih Panjang Umur

Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
SEBUAH penelitian terbaru dari Universitas Negeri Ohio memeriksa data populasi serta umur harapan hidup di lebih dari 66. 000 area sensus di seluruh Amerika Serikat. Para peneliti menemukan ada hubungan signifikan antara tempat tinggal dan usia.
Individu yang tinggal dalam jarak 48 kilometer dari laut atau teluk memiliki harapan hidup rata-rata satu tahun lebih panjang.
Menurut Jianyong "Jamie" Wu, peneliti utama, penduduk di daerah pesisir diyakini hidup satu tahun atau lebih lama dibandingkan dengan rata-rata umur 79 tahun. Wu menjelaskan terdapat beragam faktor yang saling terhubung yang berkontribusi kepada umur yang lebih panjang.
Di antara faktor-faktor tersebut adalah suhu yang lebih rendah, kualitas udara yang lebih baik, akses yang lebih banyak untuk aktivitas rekreasi, kemudahan transportasi, dan pendapatan yang lebih tinggi.
Analisis tambahan menunjukkan daerah pesisir mengalami lebih sedikit hari panas dan suhu maksimum yang lebih rendah dibandingkan dengan wilayah perairan pedalaman. Lingkungan yang lebih baik ini membuat penduduk lebih aktif secara fisik, sehingga mengurangi tingkat obesitas dan meningkatkan kesehatan jantung.
Namun, penemuan yang mengejutkan adalah hubungan positif ini tidak berlaku di semua "ruang biru. " Bagi mereka yang tinggal di daerah perkotaan dekat perairan pedalaman dengan luas lebih dari 7 kilometer persegi, harapan hidupnya justru lebih rendah, yaitu sekitar 78 tahun.
Yanni Cao, seorang peneliti pascadoktoral yang terlibat dalam penelitian ini, menyatakan faktor-faktor seperti polusi, kemiskinan, kurangnya peluang untuk berolahraga dengan aman, serta peningkatan risiko banjir, mungkin menjadi penyebab perbedaan ini.
Pentingnya Dalam Perencanaan Kota dan Kesehatan
Studi ini adalah yang pertama kali secara mendalam mengeksplorasi hubungan antara berbagai jenis "ruang biru" dan harapan hidup di AS. Wu dan timnya berharap hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang penting untuk perencanaan kota, pengembangan perumahan, dan desain lingkungan.
Dengan mengkombinasikan faktor-faktor lingkungan dan sosial ekonomi, kota-kota dapat menciptakan kondisi yang lebih sehat yang pada akhirnya bakal meningkatkan harapan hidup dan pemerataan kesehatan bagi seluruh penduduk. (Neuroscience News/Z-2)
KURANG dari 12,5% masyarakat memperoleh layanan perawatan gigi. Fakta ini menjadi pengingat bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan.
Tomat diketahui mengandung sejumlah besar senyawa yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Mulai dari mendukung sistem kekebalan hingga melindungi penyakit serius.
Penyakit Respiratory Syncytial Virus (RSV) kini menjadi perhatian utama dunia kesehatan. Walau sering dianggap sebagai flu biasa, RSV menyimpan potensi bahaya serius.
Kelelahan yang tak kunjung membaik bisa menjadi tanda awal kanker otak. Kenali gejala lain seperti kejang, perubahan mood, dan gangguan memori.
Kiita Sehat akan memperkuat kemampuan Indonesia dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons penyakit menular serta keadaan darurat pada manusia dan hewan.
program cek kesehatan gratis (CKG) bagi siswa yang digelar serentak pada Senin (4/8), dinilai sebagai langkah positif untuk memperkuat fondasi kesehatan nasional,
Apakah kamu lebih suka liburan ke gunung atau pantai? Ternyata, pilihan destinasi liburan favoritmu bisa mencerminkan kepribadianmu yang sebenarnya.
KOTA Surabaya akan menjadi lokasi pertama proyek kemitraan pemerintah Indonesia dan UEA dalam penanganan sampah plastik sungai untuk mencegah kebocoran di perairan laut.
DATA Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan total luas terumbu karang di Indonesia mencapai 2,5 juta hektar. Namun, sekitar 70% atau 1,75 juta hektar dalam kondisi rusak
Perubahan iklim dapat mengganggu ketahanan dan hasil tangkapan ikan, serta memengaruhi komunitas pesisir, karena dapat menurunkan produktivitas perairan.
Upaya menjaga kelestarian kawasan konservasi Gili Matra ini tidak hanya bergantung pada masyarakat setempat, tetapi juga hasil dari sinergi dengan berbagai pihak, termasuk BRI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved