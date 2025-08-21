Kasus Anak Meninggal karena Cacing Cerminan Rendahnya Standar Kebersihan

Ilustrasi(Antara)

Sosiolog Universitas Nasional (Unas), Nia Elvina, melihat kasus Raya, anak di Sukabumi, Jawa Barat, yang meninggal karena tubuhnya dipenuhi cacing menunjukkan standar kebersihan di masyarakat Indonesia masih tergolong rendah.

"Saya kira persoalan mengenai kebersihan atau kesehatan masih menjadi persoalan yang mendasar dalam masyarakat kita. Standar kebersihan masih amat rendah dalam masyarakat kita," kata Nia saat dihubungi, Rabu (20/8).

Ia mengatakan akar persoalan ini juga terletak pada kurangnya intervensi serius dari pemerintah. Menurutnya, pemerintah masih abai dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kebersihan.

Baca juga : Jangkau Masyarakat di Pelosok Jateng, Gubernur Dapat Dukungan Kelompok Bisnis Taiwan

"Akar masalahnya adalah kurangnya intervensi yang sungguh-sungguh dari penyelenggara negara ini. Idealnya lembaga pemerintah, misalnya instansi kesehatan seperti Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan, harus menjadi contoh masyarakat bagaimana nilai kebersihan yang tinggi itu diterapkan dan dijunjung tinggi," ujarnya.

Selain itu, Nia menekankan bahwa lembaga pendidikan juga memiliki peran penting sebagai rujukan masyarakat dalam membangun budaya kebersihan. Menurutnya, jika kebersihan belum menjadi perhatian pemerintah, maka kasus kesehatan seperti di Sukabumi akan terulang kembali.

"Jika kebersihan belum menjadi perhatian pemerintah, maka kasus-kasus kesehatan seperti yang terjadi di Sukabumi akan sulit diminimalisir," tuturnya. (E-3)