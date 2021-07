Billie Eilish Persembahkan Film Konser Album Happier Than Ever

Penyanyi Billie Eilish bakal merilis film konser dari album keduanya, Happier Than Ever. Film bertajuk Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles itu akan tayang perdana di Disney+ pada 3 September.

Dalam film yang disutradarai Robert Rodriguez dan Patrick Osborne, juga akan menampilkan kakak Eilish, Finneas. Selama karier adiknya, Eillish turut menjadi kolaborator termasuk sebagai produser musiknya.

Selain itu, film yang berlatar di Hollywood Bowl itu juga menampilkan Los Angeles Philharmonic dan paduan suara anak-anak Los Angeles.

“Disney tentu sangat ikonik, jadi berkolaborasi dalam proyek seperti ini adalah kehormatan besar,” kata Billie Eilish dalam pernyataan dikutip dari Pitchfork, Jumat, (23/7).

“Mempersembahkan albumku dengan cara seperti ini, dan mendedikasikannya untuk kota yang aku cintai dan yang telah membesarkan namaku adalah hal yang sangat menyenangkan. Aku harap kalian akan menyukainya.” (M-4)