Citadines Antasari Jakarta Padukan Kampanye Earth Hour dengan Budaya Kopi

Kampanye Earth Hour di Citadanes Antasari Jakarta(MI/HO)

SEBAGAI wujud nyata komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan melalui inisiatif Ascott CARES, Citadines Antasari Jakarta menyelenggarakan peringatan Earth Hour pada Sabtu (28/3) malam. Aksi pemadaman lampu selama 60 menit ini berlangsung di seluruh kawasan hotel dengan melibatkan para staf (associate) serta tamu yang menginap.

Dekorasi Berkelanjutan dari Limbah Kopi

Sesuai dengan identitas brand Citadines, yakni For the Love of Coffee, perayaan tahun ini mengusung konsep dekorasi unik yang memanfaatkan biji kopi dan material daur ulang. Seluruh ornamen yang menghiasi area lobi dibuat dari barang bekas di area hotel, seperti:

Tutup botol dan kertas bekas.

Papan triplek dan barang limbah tak terpakai.

Lampu LED strip dan lilin baterai sebagai pengganti sumber api demi menjaga keamanan dan prinsip ramah lingkungan.

Sembari merayakan momen dalam kegelapan yang bermakna, para tamu disuguhi sajian canape dan free flow coffee.

Baca juga : Ikut Earth Hour 2026, BCA Dukung Upaya Menjaga Lingkungan dan Hemat Energi

Suasana hangat dan intim ini sengaja diciptakan untuk memberikan pengalaman berbeda sekaligus mengedukasi tamu mengenai pentingnya penghematan energi.

Komitmen Jangka Panjang

R Ahmad Haitan Yurizal, selaku Marketing & Branding Manager Citadines Antasari Jakarta, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang hotel dalam menekan limbah dekorasi.

“Melalui kegiatan Earth Hour ini, kami ingin menunjukkan bahwa komitmen terhadap keberlanjutan dapat dilakukan melalui langkah-langkah sederhana namun berdampak," ujar Ahmad Haitan Yurizal.

"Dengan mengangkat konsep For the Love of Coffee, kami menghadirkan dekorasi berkelanjutan dari bahan daur ulang yang dibuat langsung oleh para associate menggunakan material yang sudah tidak terpakai di area hotel. Ke depannya, Citadines Antasari Jakarta berkomitmen untuk terus menghadirkan dekorasi yang ramah lingkungan dan dibuat secara internal oleh tim associate, tidak hanya saat Earth Hour tetapi juga pada berbagai seasonal event lainnya, sebagai upaya mengurangi limbah dekorasi serta penggunaan material yang tidak ramah lingkungan,” lanjutnya.

Bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai acara dan promosi di Citadines Antasari Jakarta, informasi tersedia melalui WhatsApp di +62 811 1044 523, situs resmi www.discoverasr.com], atau akun media sosial @citadinesantasarijkt. (RO/Z-1)