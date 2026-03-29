Citadines Antasari Jakarta Padukan Kampanye Earth Hour dengan Budaya Kopi

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
SEBAGAI wujud nyata komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan melalui inisiatif Ascott CARES, Citadines Antasari Jakarta menyelenggarakan peringatan Earth Hour pada Sabtu (28/3) malam. Aksi pemadaman lampu selama 60 menit ini berlangsung di seluruh kawasan hotel dengan melibatkan para staf (associate) serta tamu yang menginap.
Sesuai dengan identitas brand Citadines, yakni For the Love of Coffee, perayaan tahun ini mengusung konsep dekorasi unik yang memanfaatkan biji kopi dan material daur ulang. Seluruh ornamen yang menghiasi area lobi dibuat dari barang bekas di area hotel, seperti:
Sembari merayakan momen dalam kegelapan yang bermakna, para tamu disuguhi sajian canape dan free flow coffee.
Suasana hangat dan intim ini sengaja diciptakan untuk memberikan pengalaman berbeda sekaligus mengedukasi tamu mengenai pentingnya penghematan energi.
R Ahmad Haitan Yurizal, selaku Marketing & Branding Manager Citadines Antasari Jakarta, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang hotel dalam menekan limbah dekorasi.
“Melalui kegiatan Earth Hour ini, kami ingin menunjukkan bahwa komitmen terhadap keberlanjutan dapat dilakukan melalui langkah-langkah sederhana namun berdampak," ujar Ahmad Haitan Yurizal.
"Dengan mengangkat konsep For the Love of Coffee, kami menghadirkan dekorasi berkelanjutan dari bahan daur ulang yang dibuat langsung oleh para associate menggunakan material yang sudah tidak terpakai di area hotel. Ke depannya, Citadines Antasari Jakarta berkomitmen untuk terus menghadirkan dekorasi yang ramah lingkungan dan dibuat secara internal oleh tim associate, tidak hanya saat Earth Hour tetapi juga pada berbagai seasonal event lainnya, sebagai upaya mengurangi limbah dekorasi serta penggunaan material yang tidak ramah lingkungan,” lanjutnya.
Bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai acara dan promosi di Citadines Antasari Jakarta, informasi tersedia melalui WhatsApp di +62 811 1044 523, situs resmi www.discoverasr.com], atau akun media sosial @citadinesantasarijkt. (RO/Z-1)
Pada peringatan Earth Hour 2026, BCA akan memadamkan lampu dan peralatan elektronik non-esensial pada Sabtu (28/3) di gedung operasional dan kantor cabang BCA di berbagai wilayah Indonesia.
Harris Puri Mansion juga memadamkan lampu di area publik seperti Gym, Outdoor area, lobi hotel dan restoran selama satu jam, mulai pukul 20.30 WIB hingga 21.30 WIB.
Grand Mercure Solo Baru turut serta dalam gerakan global Earth Hour dengan mematikan lampu selama satu jam sebagai simbol kepedulian terhadap lingkungan.
MesaStila Resort and Spa turut ambil bagian dalam gerakan global Earth Hour 2025 dengan mematikan lampu dan perangkat elektronik yang tidak diperlukan selama satu jam
Hotel Alila Solo menggelar Earth Hour Lights-Off Ceremony pada 22 Maret 2025 sebagai bagian dari kampanye global untuk mitigasi perubahan iklim.
Oleh karena itu, Prabowo meyakini konsep pohon industri sebagai bagian dari kebijakan hilirisasi pemerintah perlu segera diberlakukan terhadap seluruh komoditas strategis.
Minuman ini terkenal di seluruh dunia karena memiliki aroma khas, rasa pahit yang unik, serta kandungan kafein yang dapat membantu meningkatkan energi dan kewaspadaan.
Kopi luwak dikenal dengan proses produksi unik melalui fermentasi alami oleh Asian Palm Civet (Paradoxurus hermaphroditus).
Meskipun konsumsi kopi atau teh secara umum tidak mengganggu kesehatan secara keseluruhan, Ali menekankan adanya dampak turunan yang perlu diwaspadai.
Studi Harvard selama 43 tahun ungkap rutin minum 2-3 cangkir kopi atau teh sehari dapat kurangi risiko demensia dan melindungi fungsi otak dari kerusakan sel.
