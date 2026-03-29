Headline
Masa Depan Anak Jadi Taruhan

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Citadines Antasari Jakarta Padukan Kampanye Earth Hour dengan Budaya Kopi

Media Indonesia
29/3/2026 10:34
Citadines Antasari Jakarta Padukan Kampanye Earth Hour dengan Budaya Kopi
Kampanye Earth Hour di Citadanes Antasari Jakarta(MI/HO)

SEBAGAI wujud nyata komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan melalui inisiatif Ascott CARES, Citadines Antasari Jakarta menyelenggarakan peringatan Earth Hour pada Sabtu (28/3) malam. Aksi pemadaman lampu selama 60 menit ini berlangsung di seluruh kawasan hotel dengan melibatkan para staf (associate) serta tamu yang menginap.

Dekorasi Berkelanjutan dari Limbah Kopi

Sesuai dengan identitas brand Citadines, yakni For the Love of Coffee, perayaan tahun ini mengusung konsep dekorasi unik yang memanfaatkan biji kopi dan material daur ulang. Seluruh ornamen yang menghiasi area lobi dibuat dari barang bekas di area hotel, seperti:

  • Tutup botol dan kertas bekas.
  • Papan triplek dan barang limbah tak terpakai.
  • Lampu LED strip dan lilin baterai sebagai pengganti sumber api demi menjaga keamanan dan prinsip ramah lingkungan.

Sembari merayakan momen dalam kegelapan yang bermakna, para tamu disuguhi sajian canape dan free flow coffee. 

Suasana hangat dan intim ini sengaja diciptakan untuk memberikan pengalaman berbeda sekaligus mengedukasi tamu mengenai pentingnya penghematan energi.

Komitmen Jangka Panjang

R Ahmad Haitan Yurizal, selaku Marketing & Branding Manager Citadines Antasari Jakarta, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang hotel dalam menekan limbah dekorasi.

“Melalui kegiatan Earth Hour ini, kami ingin menunjukkan bahwa komitmen terhadap keberlanjutan dapat dilakukan melalui langkah-langkah sederhana namun berdampak," ujar Ahmad Haitan Yurizal. 

"Dengan mengangkat konsep For the Love of Coffee, kami menghadirkan dekorasi berkelanjutan dari bahan daur ulang yang dibuat langsung oleh para associate menggunakan material yang sudah tidak terpakai di area hotel. Ke depannya, Citadines Antasari Jakarta berkomitmen untuk terus menghadirkan dekorasi yang ramah lingkungan dan dibuat secara internal oleh tim associate, tidak hanya saat Earth Hour tetapi juga pada berbagai seasonal event lainnya, sebagai upaya mengurangi limbah dekorasi serta penggunaan material yang tidak ramah lingkungan,” lanjutnya.

Bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai acara dan promosi di Citadines Antasari Jakarta, informasi tersedia melalui WhatsApp di +62 811 1044 523, situs resmi www.discoverasr.com], atau akun media sosial @citadinesantasarijkt.

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Basuki Eka Purnama
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved