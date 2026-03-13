Menjaga Autentisitas dan Standar Keamanan Kopi Luwak Indonesia di Pasar Global

Kopi Luwak(MI/HO)

PERTUMBUHAN industri kopi di Indonesia terus menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir.

Di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap kopi spesialti, upaya menjaga kualitas dan keaslian produk menjadi faktor krusial bagi para pelaku industri, terutama pada segmen kopi luwak yang memiliki nilai historis tinggi.

Kopi luwak dikenal dengan proses produksi unik melalui fermentasi alami oleh Asian Palm Civet (Paradoxurus hermaphroditus).

Baca juga : Wangi Pandan Musang Luwak Jadi Penanda Kehidupan Hutan

Metode tradisional ini menghasilkan karakter rasa yang khas dengan tekstur lebih halus dan tingkat keasaman yang relatif rendah.

Meski diproduksi di beberapa negara lain, kopi luwak Indonesia tetap menjadi pusat produksi yang paling dikenal dunia dengan sejarah yang membentang sejak abad ke-18.

Salah satu pelaku industri yang konsisten menjaga standar ini adalah PT Erefindo Jaya Indonesia. Sejak 2012, perusahaan ini berupaya mempertahankan konsistensi produksi melalui dua varian utama, yaitu Arabica dan Robusta.

Baca juga : Antusiasme Warga Bogor Terhadap Kegiatan Skena Hari Ke-3 Semakin Tinggi

Varian Arabica menawarkan karakter rasa lembut dengan aroma floral, sementara Robusta hadir dengan rasa yang lebih kuat serta nuansa cokelat dan nutty.

Keamanan dan Legalitas Produk

Dalam industri makanan dan minuman, aspek keamanan menjadi perhatian utama. PT Erefindo Jaya memastikan seluruh produknya telah memenuhi standar legalitas yang ketat.

“Dalam industri makanan dan minuman, aspek keamanan dan legalitas produk menjadi perhatian utama. Produk kopi luwak yang diproduksi oleh PT Erefindo Jaya Indonesia telah memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta sertifikasi halal,” ungkap Alfian Santoso Poriazis dari manajemen PT Erefindo Jaya.

Kedua sertifikasi tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memastikan seluruh proses, mulai dari pengolahan bahan baku hingga pengemasan, dilakukan sesuai standar yang berlaku.

Ekspansi ke Pasar Internasional

Selain fokus pada kualitas produksi, upaya memperkenalkan kopi Indonesia ke kancah internasional juga terus dilakukan melalui berbagai ajang promosi.

Atas undangan Kementerian Perdagangan dan kerja sama dengan program Pesona Indonesia, PT Erefindo Jaya terlibat dalam pameran dagang global seperti China International Import Expo (CIIE).

Partisipasi ini menjadi peluang strategis untuk memperluas jaringan distribusi dan memperkenalkan kekayaan rasa kopi Indonesia kepada pasar global.

Edukasi bagi Konsumen

Seiring meningkatnya minat pasar, konsumen diimbau untuk lebih cermat dalam memilih produk. Alfian menekankan pentingnya memeriksa identitas produsen dan izin edar resmi untuk memastikan keaslian produk.

“Kami ingin memastikan adanya identitas produsen yang jelas serta nomor izin edar resmi menjadi langkah sederhana untuk memastikan keaslian dan keamanan produk. Kami berharap konsumen dapat memperoleh pengalaman menikmati kopi luwak dengan kualitas yang sesuai standar produksi yang telah ditetapkan,” tambah Alfian.

Melalui konsistensi selama lebih dari satu dekade, diharapkan kualitas kopi luwak Indonesia tetap terjaga sekaligus memperkuat posisi kopi nasional di pasar internasional. (Z-1)