Menjaga Autentisitas dan Standar Keamanan Kopi Luwak Indonesia di Pasar Global

Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
PERTUMBUHAN industri kopi di Indonesia terus menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir.
Di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap kopi spesialti, upaya menjaga kualitas dan keaslian produk menjadi faktor krusial bagi para pelaku industri, terutama pada segmen kopi luwak yang memiliki nilai historis tinggi.
Kopi luwak dikenal dengan proses produksi unik melalui fermentasi alami oleh Asian Palm Civet (Paradoxurus hermaphroditus).
Metode tradisional ini menghasilkan karakter rasa yang khas dengan tekstur lebih halus dan tingkat keasaman yang relatif rendah.
Meski diproduksi di beberapa negara lain, kopi luwak Indonesia tetap menjadi pusat produksi yang paling dikenal dunia dengan sejarah yang membentang sejak abad ke-18.
Salah satu pelaku industri yang konsisten menjaga standar ini adalah PT Erefindo Jaya Indonesia. Sejak 2012, perusahaan ini berupaya mempertahankan konsistensi produksi melalui dua varian utama, yaitu Arabica dan Robusta.
Varian Arabica menawarkan karakter rasa lembut dengan aroma floral, sementara Robusta hadir dengan rasa yang lebih kuat serta nuansa cokelat dan nutty.
Dalam industri makanan dan minuman, aspek keamanan menjadi perhatian utama. PT Erefindo Jaya memastikan seluruh produknya telah memenuhi standar legalitas yang ketat.
“Dalam industri makanan dan minuman, aspek keamanan dan legalitas produk menjadi perhatian utama. Produk kopi luwak yang diproduksi oleh PT Erefindo Jaya Indonesia telah memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta sertifikasi halal,” ungkap Alfian Santoso Poriazis dari manajemen PT Erefindo Jaya.
Kedua sertifikasi tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memastikan seluruh proses, mulai dari pengolahan bahan baku hingga pengemasan, dilakukan sesuai standar yang berlaku.
Selain fokus pada kualitas produksi, upaya memperkenalkan kopi Indonesia ke kancah internasional juga terus dilakukan melalui berbagai ajang promosi.
Atas undangan Kementerian Perdagangan dan kerja sama dengan program Pesona Indonesia, PT Erefindo Jaya terlibat dalam pameran dagang global seperti China International Import Expo (CIIE).
Partisipasi ini menjadi peluang strategis untuk memperluas jaringan distribusi dan memperkenalkan kekayaan rasa kopi Indonesia kepada pasar global.
Seiring meningkatnya minat pasar, konsumen diimbau untuk lebih cermat dalam memilih produk. Alfian menekankan pentingnya memeriksa identitas produsen dan izin edar resmi untuk memastikan keaslian produk.
“Kami ingin memastikan adanya identitas produsen yang jelas serta nomor izin edar resmi menjadi langkah sederhana untuk memastikan keaslian dan keamanan produk. Kami berharap konsumen dapat memperoleh pengalaman menikmati kopi luwak dengan kualitas yang sesuai standar produksi yang telah ditetapkan,” tambah Alfian.
Melalui konsistensi selama lebih dari satu dekade, diharapkan kualitas kopi luwak Indonesia tetap terjaga sekaligus memperkuat posisi kopi nasional di pasar internasional. (Z-1)
Selain menjaga keseimbangan populasi hama, musang luwak juga berperan dalam penyebaran biji tumbuhan.
Menikmati kopi di pagi hari telah menjadi tradisi dalam kehidupan masyarakat di berbagai belahan dunia. Salah satu jenis kopi Indonesia yang paling terkenal Adalah kopi luwak.
Rasakan dunia kopi! Temukan ragam jenis, aroma unik, dan cita rasa istimewa di setiap tegukan. Panduan lengkap untuk pecinta kopi.
Program ini juga meningkatkan pendapatan masyarakat, dari Rp3,2 juta per bulan pada 2022 menjadi Rp4,7 juta pada 2023. Produk kopi liberika juga mencatat omzet sekitar Rp72 juta per tahun.
Selain kendala fisik, pasar tersebut juga kerap dijadikan tempat berkumpulnya gelandangan dan pengemis
Melubernya sampah ke jalan tersebut terjadi dalam beberapa hari terakhir.
Revitalisasi mesti diarahkan pada konsep pengembangan kawasan berorientasi transit atau Transit-Oriented Development (TOD).
Kondisi ini tidak hanya merusak estetika pasar, tetapi juga mulai mengancam kesehatan pedagang dan pengunjung.
Holding UMKM Expo 2025 bertema "Ekosistem Bisnis UMKM Kuat, Siap Menjadi Jagoan Ekspor” menjadi wadah yang sangat baik untuk perkembangan UMKM.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved