13 Dampak Negatif Terlalu Banyak Konsumsi Kopi

Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
KOPI adalah minuman yang dibuat dari biji tanaman kopi yang telah dipanggang, kemudian digiling dan diseduh dengan air panas.
Minuman ini terkenal di seluruh dunia karena memiliki aroma khas, rasa pahit yang unik, serta kandungan kafein yang dapat membantu meningkatkan energi dan kewaspadaan.
Biji kopi berasal dari tanaman kopi yang umumnya tumbuh di daerah beriklim tropis. Setelah dipanen, biji kopi akan melalui proses pengolahan, pengeringan, dan pemanggangan sebelum akhirnya digunakan sebagai bahan minuman.
Kandungan kafein pada kopi dapat membuat tubuh tetap terjaga sehingga mengganggu kualitas tidur.
Terlalu banyak kafein dapat membuat jantung berdetak lebih cepat atau tidak teratur.
Kafein dapat merangsang sistem saraf sehingga memicu rasa gelisah atau cemas pada sebagian orang.
Kopi dapat meningkatkan produksi asam lambung yang berpotensi menyebabkan perut tidak nyaman.
Konsumsi kafein berlebihan bisa memicu sakit kepala atau migrain pada beberapa orang.
Kopi memiliki efek diuretik yang dapat meningkatkan frekuensi buang air kecil sehingga tubuh kehilangan cairan lebih cepat.
Pigmen dalam kopi dapat menempel pada enamel gigi sehingga menyebabkan perubahan warna gigi.
Jika terlalu sering dikonsumsi, tubuh bisa menjadi terbiasa dengan kafein sehingga sulit berhenti.
Kopi dapat memperparah gejala GERD pada sebagian orang.
Konsumsi kafein berlebihan dapat merangsang saraf sehingga tangan terasa gemetar.
Walaupun tidak langsung menyebabkan insomnia, kopi bisa membuat tidur menjadi kurang nyenyak.
Pada beberapa orang, kafein dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah sementara.
Setelah efek kafein berkurang, tubuh bisa merasa lebih lelah dibanding sebelumnya.
Kopi sebenarnya aman jika dikonsumsi dalam jumlah wajar. Namun, konsumsi berlebihan dapat memicu berbagai gangguan seperti insomnia, gangguan pencernaan, hingga kecemasan.
Oleh karena itu, sebaiknya minum kopi secukupnya agar manfaatnya tetap terasa tanpa menimbulkan efek samping. (Z-4)
Sumber: alodokter, halodoc
