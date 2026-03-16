Berikut Dampak Negatif Terlalu Banyak Konsumsi Kopi

KOPI adalah minuman yang dibuat dari biji tanaman kopi yang telah dipanggang, kemudian digiling dan diseduh dengan air panas.

Minuman ini terkenal di seluruh dunia karena memiliki aroma khas, rasa pahit yang unik, serta kandungan kafein yang dapat membantu meningkatkan energi dan kewaspadaan.

Biji kopi berasal dari tanaman kopi yang umumnya tumbuh di daerah beriklim tropis. Setelah dipanen, biji kopi akan melalui proses pengolahan, pengeringan, dan pemanggangan sebelum akhirnya digunakan sebagai bahan minuman.

Berikut 13 Dampak Negatif Terlalu Banyak Konsumsi Kopi

1. Menyebabkan Susah Tidur

Kandungan kafein pada kopi dapat membuat tubuh tetap terjaga sehingga mengganggu kualitas tidur.

2. Meningkatkan Detak Jantung

Terlalu banyak kafein dapat membuat jantung berdetak lebih cepat atau tidak teratur.

3. Menyebabkan Kecemasan

Kafein dapat merangsang sistem saraf sehingga memicu rasa gelisah atau cemas pada sebagian orang.

4. Mengganggu Pencernaan

Kopi dapat meningkatkan produksi asam lambung yang berpotensi menyebabkan perut tidak nyaman.

5. Memicu Sakit Kepala

Konsumsi kafein berlebihan bisa memicu sakit kepala atau migrain pada beberapa orang.

6. Menyebabkan Dehidrasi

Kopi memiliki efek diuretik yang dapat meningkatkan frekuensi buang air kecil sehingga tubuh kehilangan cairan lebih cepat.

7. Menyebabkan Gigi Menguning

Pigmen dalam kopi dapat menempel pada enamel gigi sehingga menyebabkan perubahan warna gigi.

8. Menyebabkan Ketergantungan Kafein

Jika terlalu sering dikonsumsi, tubuh bisa menjadi terbiasa dengan kafein sehingga sulit berhenti.

9. Memicu Asam Lambung Naik

Kopi dapat memperparah gejala GERD pada sebagian orang.

10. Menyebabkan Tremor atau Tangan Gemetar

Konsumsi kafein berlebihan dapat merangsang saraf sehingga tangan terasa gemetar.

11. Menurunkan Kualitas Tidur

Walaupun tidak langsung menyebabkan insomnia, kopi bisa membuat tidur menjadi kurang nyenyak.

12. Memicu Tekanan Darah Naik

Pada beberapa orang, kafein dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah sementara.

13. Menyebabkan Mudah Lelah Setelah Efek Kafein Hilang

Setelah efek kafein berkurang, tubuh bisa merasa lebih lelah dibanding sebelumnya.

Kopi sebenarnya aman jika dikonsumsi dalam jumlah wajar. Namun, konsumsi berlebihan dapat memicu berbagai gangguan seperti insomnia, gangguan pencernaan, hingga kecemasan.

Oleh karena itu, sebaiknya minum kopi secukupnya agar manfaatnya tetap terasa tanpa menimbulkan efek samping. (Z-4)

Sumber: alodokter, halodoc