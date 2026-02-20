ARYADUTA Suites Semanggi Hadirkan “Ramadan Nusantara Journey” berkolaborasi dengan menu dari Chef William Wongso

Ramadan Nusantara Journey, sebuah pengalaman Ramadan yang dikurasi secara istimewa dengan menghadirkan semangat kebersamaan, refleksi, serta kekayaan warisan kuliner Indonesia.(Dok. Istimewa)

Menyambut bulan suci Ramadan, ARYADUTA Suites Semanggi berkolaborasi dengan ARYADUTA Menteng menghadirkan “Ramadan Nusantara Journey”, sebuah pengalaman Ramadan yang dikurasi secara istimewa dengan menghadirkan semangat kebersamaan, refleksi, serta kekayaan warisan kuliner Indonesia.

Berlokasi di Porta Venezia Restaurant, program ini menghadirkan sajian iftar all-you-can-eat dengan ragam hidangan khas Nusantara, memadukan cita rasa tradisional, kualitas terbaik, serta kenyamanan dalam suasana yang elegan dan hangat, hanya dengan IDR 338.800 nett/orang.

Sorotan utama Ramadan tahun ini adalah kolaborasi eksklusif bersama pakar kuliner legendaris, Chef William Wongso. Dikenal atas dedikasinya dalam melestarikan warisan gastronomi Indonesia, Chef William Wongso menghadirkan pilihan hidangan khas Nusantara pilihannya yang disajikan setiap hari Selasa dan Jumat selama Ramadan di ARYADUTA Suites Semanggi.

“Melalui Ramadan Nusantara Journey, kami ingin menghadirkan pengalaman yang lebih dari sekadar bersantap, tetapi juga momen untuk kembali merasakan hangatnya kebersamaan dan keaslian cita rasa Indonesia,” ujar Dina Servita, Marketing & Communication Manager ARYADUTA Suites Semanggi.

Menambah sentuhan kehangatan dan rasa akrab, Warung Bang Arya turut meramaikan pengalaman berbuka dengan sajian comfort food khas Indonesia yang menghadirkan nuansa nostalgia dan suasana rumahan.

Melengkapi kekayaan cita rasa Nusantara, tersedia pula Tjakap Djiwa Corner yang menghadirkan pilihan hidangan lezat dengan pendekatan lebih mindful dan berfokus pada keseimbangan nutrisi selama berpuasa.

Sentuhan wellness ini menjadi bagian dari komitmen ARYADUTA Suites Semanggi untuk memadukan kenikmatan dan kesehatan sepanjang bulan suci.

Tak hanya pengalaman bersantap, ARYADUTA Suites Semanggi juga menghadirkan “Ramadan Unwind”, paket menginap yang dikurasi khusus untuk mengajak tamu menikmati suasana Ramadan dengan lebih tenang dan reflektif, lengkap dengan pilihan sahur atau sarapan di Porta Venezia Restaurant, mulai dari IDR 1.425.000 net/unit/malam.

Melalui rangkaian program Ramadan ini, ARYADUTA Suites Semanggi berharap dapat menjadi destinasi pilihan bagi keluarga, sahabat, maupun korporasi yang ingin menikmati momen bermakna untuk bersantap, berkumpul, dan beristirahat selama Ramadan.