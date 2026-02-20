Pasar Ramadan di The Papandayan: Menyambut Waktu Berbuka dengan Rasa, Tradisi, dan Kebersamaan

Ilustrasi(Dok. Istimewa)

Ramadan selalu menghadirkan suasana yang berbeda—hari terasa lebih tenang, waktu berjalan lebih pelan, dan momen berbuka menjadi titik temu yang paling dinanti. Tahun ini, The Papandayan kembali mengajak masyarakat Bandung menikmati kehangatan tersebut melalui Pasar Ramadan di Pago Restaurant, sebuah pengalaman iftar yang merayakan kekayaan rasa Nusantara dalam atmosfer yang nyaman dan penuh keakraban.

Mengusung tema “Bersama Lebih Bermakna”, Pasar Ramadan dirancang sebagai ruang berkumpul yang menghadirkan lebih dari sekadar makan malam. Di sini, tamu diajak kembali pada tradisi berbuka yang sederhana namun hangat, berbagi cerita di meja makan, menikmati sajian favorit Ramadan, dan menciptakan kenangan bersama keluarga, sahabat, maupun rekan kerja.

Rangkaian buffet yang disajikan menghadirkan rotasi menu harian yang kaya variasi. Mulai dari aneka gorengan klasik, kolak dan bubur manis khas Ramadan, ragam takjil tradisional, hingga jajanan Bandung seperti cilok bumbu dan cilok kuah yang membangkitkan nostalgia. Area buffet utama juga menampilkan hidangan Sunda dan Nusantara seperti nasi tutug oncom, babat, usus, paru, sambal khas, rendang, ayam kalio, gudeg Jogja, semur daging, dan sayur kapau.

Baca juga : Pasar Ramadan di The Papandayan, Sambut Berbuka dengan Rasa, Tradisi, dan Kebersamaan

Pilihan soup seperti soto mie, soto Bandung, hingga soto Padang turut melengkapi pengalaman berbuka, berdampingan dengan sushi bar serta main buffet yang menyajikan menu Asia dan Western, dari bistik sapi, ikan bumbu cobek, hingga Singapore glass noodles. Untuk penutup, dessert station menghadirkan assorted pastry, pudding, martabak manis dan asin, es krim, serta potongan buah segar.

Namun sorotan utama tahun ini kembali jatuh pada Gulai Kambing Asap, signature dish yang menjadi primadona Pasar Ramadan tahun lalu dan kini dihadirkan kembali atas permintaan banyak tamu. Aroma smoky yang khas berpadu dengan kuah gulai kaya rempah menjadikan hidangan ini favorit di meja berbuka, ditemani pula Beef Doner Kebab sebagai sentuhan internasional yang melengkapi pengalaman kuliner Ramadan.

Pengalaman Pasar Ramadan dapat dinikmati dengan harga Rp 310.000 net per orang. Menariknya, The Papandayan juga menghadirkan promo tambahan berupa diskon 15% khusus di Week 1 & Week 4, serta diskon 10% khusus di Week 2 & Week 3, memberikan fleksibilitas bagi tamu untuk memilih waktu berbuka dengan penawaran terbaik.

Baca juga : Polda Metro Jaya Petakan Pergeseran Jam Sibuk Selama Ramadan

Tak hanya itu, Pasar Ramadan juga menyediakan pilihan private iftar di beberapa venue seperti Cantigi Wine & Dine, HuruBatu Grill Garden, Meeting Room, hingga Grand Ballroom, ideal untuk acara keluarga besar, gathering perusahaan, maupun silaturahmi komunitas.

Dengan dekorasi bernuansa Ramadhan, pencahayaan hangat, dan pelayanan khas The Papandayan yang penuh perhatian, Pasar Ramadan di Pago Restaurant menjadi destinasi berbuka yang tidak hanya memanjakan lidah, tetapi juga mempererat kebersamaan.

Untuk informasi dan reservasi, tamu dapat menghubungi 022 7310 799 atau 0811 2232 392, serta mengikuti Instagram @thepapandayan dan @pagorestaurant untuk update terbaru.

Di bulan penuh berkah ini, The Papandayan mengundang Anda kembali ke meja makan, menikmati rasa, berbagi cerita, dan merayakan Ramadhan dengan cara yang lebih bermakna.