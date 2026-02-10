Tahun Baru Imlek dan Ramadhan, Hotel Episode Gading Serpong Hadirkan 'SILKROAD: Roots That Rise'

Headline
MEMASUKI tahun keempatnya, Hotel Episode Gading Serpong kembali merangkai perayaan Chinese New Year dan Ramadan 2026 dalam satu benang cerita besar bertajuk “SILKROAD: Roots That Rise.”
Terinspirasi dari jalur kuno yang sejak dulu mempertemukan budaya, tradisi, dan nilai kebersamaan, tema ini menghadirkan sebuah musim perayaan di mana kemakmuran dirayakan dengan hangat dan pengabdian menemukan cahayanya kembali.
Perayaan Chinese New Year dibuka melalui pengalaman bersantap istimewa bertajuk “The Root of Thousand Fortunes - A Journey of Abundance” di Babah Ramu Dine & Bar.
Nuansa Silk Road diwujudkan melalui sajian kuliner yang kaya makna, berpadu dengan pertunjukan budaya yang meriah. Chinese New Year’s Eve Dinner pada 16 Februari 2026 mulai pukul 18.00 WIB ditawarkan dengan harga IDR 408.000 per orang, menampilkan Barongsai, Tari Dunhuang, musik Guzheng, serta prosesi Yee Sang.
Perayaan berlanjut dengan Chinese New Year Brunch pada 17 Februari 2026 mulai pukul 11.30 WIB seharga IDR 388.000 per orang, serta Chinese New Year Day Dinner di hari yang sama mulai pukul 18.00 WIB seharga IDR 358.000 per orang, masing-masing tetap menghadirkan Barongsai dan Yee Sang sebagai simbol kemakmuran bersama.
Pengalaman bersantap ini dilengkapi lebih dari 50 pilihan menu dari hidangan pembuka hingga penutup, dengan menu unggulan seperti Steamed Fish à la Hunan, Roasted Hong Kong Chicken, Hainan Chicken Two Styles, Peking Duck, dan Mongolian Beef BBQ.
Para tamu juga dapat menikmati penawaran khusus Buy 4 Get 5 serta potongan 20% untuk pembayaran menggunakan BCA, Mandiri, dan MY JHL Membership. Nuansa perayaan berlanjut melalui Chinese New Year Room Promotion bertajuk “The Root of Thousand Fortunes – Elevated Living, Rooted in Timeless Tradition.”
Berlaku untuk periode menginap 16–17 Februari 2026, paket ini menawarkan potongan 20% dari Best Available Rate, termasuk sarapan harian untuk dua hingga tiga tamu, pengalaman menginap 24 jam dengan fleksibilitas check-in dan check-out, diskon 30% untuk Chinese New Year brunch atau dinner non-alkohol di Babah Ramu, diskon 15% di Sandjong Wellness, serta potongan 5% di Soroso Artisan Gallery.
Memasuki bulan suci, Hotel Episode Gading Serpong menghadirkan rangkaian Ramadan dengan nuansa yang lebih reflektif melalui “The Root of Thousand Graces - A Season of Reflection and Togetherness.” Program Ramadan Iftar Selection berlangsung dari 20 Februari hingga 18 Maret 2026 mulai pukul 18.00 WIB di Babah Ramu Dine & Bar, lantai 1, dengan harga IDR 388.000 per orang.
Lebih dari 50 pilihan menu disajikan dari hidangan pembuka hingga penutup, dengan menu unggulan seperti Roasted Whole Lamb, Shawarma, dan Turkish Coffee, serta opsi shisha sebagai tambahan. Penawaran Buy 4 Get 5 dan potongan 20% untuk BCA, Mandiri, dan MY JHL Membership turut melengkapi pengalaman berbuka.
Untuk kebutuhan korporasi maupun pertemuan privat, tersedia pula “The Root of Thousand Graces - A Privately Curated Iftar Experience” sepanjang Februari hingga Maret 2026, mulai dari IDR 200.000 per orang dengan minimum 30 tamu.
Paket ini mencakup buffet yang dapat disesuaikan dari hidangan pembuka hingga penutup, takjil berbuka, penggunaan ruang fungsi privat hingga empat jam, pengaturan tempat duduk dan sistem suara internal dengan mikrofon nirkabel, minuman free-flow berupa air dan es teh, Wi-Fi, serta sesi foto dan video di area hotel.
Pengalaman Ramadan semakin lengkap melalui Ramadan Room Package bertajuk “The Root of Thousand Graces - Moments That Matter to You.”
Ditawarkan mulai dari IDR 960.000, paket ini mencakup sarapan atau sahoor untuk dua hingga tiga tamu, pengalaman menginap 24 jam dengan late check-out hingga pukul 16.00 WIB, takjil berbuka, sajadah perjalanan, diskon 20% untuk iftar buffet di Babah Ramu dan hampers Lebaran, diskon 15% di Sandjong Wellness, serta potongan 5% di Soroso Artisan Gallery.
Sebagai pelengkap perjalanan musim perayaan ini, Hotel Episode Gading Serpong juga menghadirkan Hampers SILKROAD: Roots That Rise untuk Chinese New Year dan Ramadan.
Tersedia dua pilihan, yakni Xi’an seharga IDR 498.000 nett per box yang berisi pilihan cookies dan satu jenis teh lengkap dengan paper bag, serta Alexandria seharga IDR 988.000 nett per box yang menawarkan ragam cookies pilihan, satu jenis teh, dan set teh Mediterania dirancang sebagai simbol perhatian yang hangat dan bermakna. (Adv)
