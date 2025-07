Hotel Episode Gading Serpong kembali menggelar pameran pernikahan eksklusif "Episode Love Story 3.0" pada 28–29 Juni 2025.(Hotel Episode Gading Serpong)

Ada kisah yang terus tumbuh, dan cinta yang terus menemukan jalannya. Setelah dua penyelenggaraan yang penuh cerita, Hotel Episode Gading Serpong kembali menghadirkan momen yang dinanti banyak pasangan: Episode Love Story 3.0. Mengusung tema “The Heart of Every Story”, pameran pernikahan eksklusif ini akan digelar pada 28 hingga 29 Juni 2025, pukul 10.00–20.00 WIB, bertempat di Garuda Grand Ballroom dan Kakatua Exhibition Hall Hotel Episode Gading Serpong.

Episode Love Story 3.0 hadir bukan hanya sebagai pameran, melainkan sebagai ruang inspirasi yang mempertemukan para calon pengantin dengan lebih dari 30 vendor terkurasi, masing-masing membawa warna dan kepiawaian mereka dalam merangkai hari istimewa. Mulai dari gaun dan tata rias, dokumentasi kenangan, dekorasi, hiburan, hingga kue pernikahan dan layanan pendukung lainnya—semuanya dikurasi untuk membantu setiap pasangan menyusun potongan kisah mereka dengan indah. Tahun ini, Hotel Episode Gading Serpong juga berkolaborasi bersama Premiere Wedding Organizer dan Hastana Indonesia, menghadirkan deretan wedding organizer dengan konsep internasional maupun tradisional yang siap berdialog langsung dengan para tamu.

Lebih dari sekadar urusan vendor dan katalog pernikahan, Episode Love Story 3.0 dirancang sebagai perayaan awal, tempat di mana kisah cinta mulai disulam. Sebuah perjalanan yang tak hanya penuh persiapan, tapi juga penuh harapan.

“Setiap kisah cinta memiliki detak jantungnya sendiri,” ujar Muhamad Viktor A. Sin, General Manager Hotel Episode Gading Serpong. “Melalui Episode Love Story 3.0, kami ingin menjadi bagian dari detik pertama itu—membantu pasangan menemukan arah, pilihan, dan pengalaman yang paling sesuai dengan mereka. Karena kami percaya bahwa setiap detail adalah cerita.”

Di balik panggung acara ini, nama-nama besar turut mengisi dan menyemarakkan: Kencana Valley by JSI Resort, Sandjong Spa, The Cobbs Bistro, Lissey Premium Laundry, Evlin Decoration, Michelle Paris Decoration, Dimensi Decoration, Keys Entertainment, Capella Entertainment, Vemeze Picture, Monchichi Photography, RR Cake, Royalty Cake, Be Bride, LOTA Dress, Irene Danielle, Bie Hin Tailor, Sangjit Couture, Creatify Pro, Light Gate LED Screen, The Cloud Dry Ice, dan Holograil. Masing-masing membawa karakter kuat—mewakili berbagai gaya, impian, dan ragam ekspresi cinta.

Tak hanya itu, para pengunjung juga akan disambut dengan program-program menarik yang memberikan kejutan menyenangkan. Dari sesi Photo Booth Challenge yang mengundang senyum, hingga kesempatan membawa pulang grand prize berupa iPhone 16 Pro Max dan dua malam menginap di Noema Resort, Pererenan, Bali—setiap langkah di pameran ini punya potensi jadi awal cerita manis yang tak terlupa.

Bagi mereka yang telah melakukan reservasi, tersedia pula sesi food tasting eksklusif, menghadirkan sajian dari dapur Hotel Episode Gading Serpong yang dikenal akan kehangatan rasa dan keindahan presentasinya—sebuah pengalaman lengkap bagi pasangan yang sedang mencari hidangan terbaik untuk hari bersejarah mereka.

Episode Love Story 3.0 diharapkan menjadi tempat di mana rencana berubah menjadi langkah, dan harapan berubah menjadi kenangan. Sebuah ruang yang tidak hanya mempersiapkan pesta, tetapi juga merawat rasa—menghadirkan keindahan, budaya, dan cinta yang menyatu dalam satu cerita. (RO/Z-2)