Flora Amora Berikan Banyak Bonus untuk Calon Pengantin!

Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
MENGGELAR pernikahan impian kini bukan lagi sekedar mimpi. FLORA AMORA: Wedding & Sangjit Open House 2025 telah membantu banyak calon pengantin untuk merencanakan hari bahagianya.
Pameran yang diikuti lebih dari 30 vendor pernikahan ternama tersebut berhasil menyita perhatian para calon pengantin di Kota Tangerang dan sekitarnya. Hal tersebut tidak lepas dari ragam penawaran menarik yang diberikan pada acara ini.
“Kami senang dapat membantu banyak calon pengantin yang sedang merencanakan hari spesialnya, kami berharap mereka dapat merasakan benefit yang nantinya dapat membantu segala kebutuhan di hari H,” kata General Manager Novotel Tangerang, Windiarto.
Acara yang digelar pada 9 Agustus – 10 Agustus 2025 ini memberikan nuansa floral di mana mulai dari dekorasi, bahkan ada area sensory yang memungkinkan pengunjung untuk merasakan langsung ambiance hingga aroma bunga yang ada di grand ballroom Novotel Tangerang.
Pada kesempatan ini, pengunjung juga dapat melihat langsung area grand ballroom yang memiliki kapasitas hingga 2000 orang. “Grand ballroom kami memiliki kapasitas hingga 2000 orang dengan tinggi ceiling mencapai sembilan meter. Hal ini membuat calon pengantin dapat mewujudkan imajinasinya dalam bentuk dekorasi yang mewah,” tegas Windiarto.
Tidak hanya area grand ballroom, Novotel Tangerang juga memiliki opsi venue untuk pengantin yang ingin mengadakan pesta di area outdoor. Sky Garden, sebuah taman luas di rooftop dengan kapasitas hingga 300 pax. Windiarto menambahkan bagi para calon pengantin yang masih berminat untuk menggelar pesta pernikahannya di Novotel Tangerang dapat tetap menghubungi pihak hotel. Flora Amora : Wedding & Sangjit Open House 2025 menawarkan cashback up to 75 juta rupiah, emas murni, dan tiket ke Jepang untuk calon pengantin. Menurutnya penawaran menarik masih bisa didapatkan meskipun event Flora Amora sudah selesai.
“Mau dapat cashback, tambahan fasilitas, dan lainnya, jangan khawatir, karena tim kami siap membantu di hotel. Hanya perlu datang saja, dan konsultasikan kebutuhan Anda. Bahkan kami pun masih akan hadir di pameran pernikahan berikutnya, Bridestory pada September 2025 mendatang dan dengan penawaran menarik lainnya,” tutup Windiarto. (H-2)
Plant Based Food adalah salah satu jenis makanan yang saat ini menjadi primadona bagi orang-orang penggiat hidup sehat.
Seluruh menu lezat yang ada di Novotel Tangerang dapat dinikmati oleh pelanggan saat berbuka puasa hanya dengan Rp388.000,00 net/orang.
Salah satu daya tarik utama serta kejutan di tahun ini di Novotel Tangerang adalah pertunjukan Kungfu Tea oleh Tea Master profesional.
Novotel Tangerang akan menggelar perayaan malam tahun baru bertema Jurassic New Year Eve Celebration, menghadirkan pengalaman unik dengan dinosaurus.
Novotel Tangerang menggelar Blissful Vows, sebuah wedding showcase yang diharapkan dapat menjadi referensi pernikahan bagi calon pengantin di Kota Tangerang dan sekitarnya.
Pameran batik Pekalongan bertajuk Beta Jemur, menghadirkan sekitar 50 helai kain batik karya maestro pebatik asal Pekalongan, Dudung Aliesyahbana.
Jakarta Wedding Festival (JWF) 2025 akan diselenggarakan pada 15–17 Agustus 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC) Senayan.
PAMERAN Indonesia International Electronics and Smart Appliances Expo (IEAE) 2025 kembali digelar pada 6-8 Agustus 2025.
FHI 2025, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi industri kreatif Indonesia, supaya produknya bisa semakin kompetitif untuk bersaing dengan produk negara lain.
Pameran China (Indonesia) International E-commerce Industry Expo 2025 yang akan berlangsung pada 3-5 September 2025 akan berusaha mengundang Alibaba Group.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved