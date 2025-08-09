Flora Amora Berikan Banyak Bonus untuk Calon Pengantin!

Ilustrasi(Dok Novotel Tangerang)

MENGGELAR pernikahan impian kini bukan lagi sekedar mimpi. FLORA AMORA: Wedding & Sangjit Open House 2025 telah membantu banyak calon pengantin untuk merencanakan hari bahagianya.

Pameran yang diikuti lebih dari 30 vendor pernikahan ternama tersebut berhasil menyita perhatian para calon pengantin di Kota Tangerang dan sekitarnya. Hal tersebut tidak lepas dari ragam penawaran menarik yang diberikan pada acara ini.

“Kami senang dapat membantu banyak calon pengantin yang sedang merencanakan hari spesialnya, kami berharap mereka dapat merasakan benefit yang nantinya dapat membantu segala kebutuhan di hari H,” kata General Manager Novotel Tangerang, Windiarto.

Baca juga : Hotel Borobudur Jakarta Berkolaborasi dengan Kara Brides Gelar Discover Love Stories

Acara yang digelar pada 9 Agustus – 10 Agustus 2025 ini memberikan nuansa floral di mana mulai dari dekorasi, bahkan ada area sensory yang memungkinkan pengunjung untuk merasakan langsung ambiance hingga aroma bunga yang ada di grand ballroom Novotel Tangerang.

Pada kesempatan ini, pengunjung juga dapat melihat langsung area grand ballroom yang memiliki kapasitas hingga 2000 orang. “Grand ballroom kami memiliki kapasitas hingga 2000 orang dengan tinggi ceiling mencapai sembilan meter. Hal ini membuat calon pengantin dapat mewujudkan imajinasinya dalam bentuk dekorasi yang mewah,” tegas Windiarto.

Tidak hanya area grand ballroom, Novotel Tangerang juga memiliki opsi venue untuk pengantin yang ingin mengadakan pesta di area outdoor. Sky Garden, sebuah taman luas di rooftop dengan kapasitas hingga 300 pax. Windiarto menambahkan bagi para calon pengantin yang masih berminat untuk menggelar pesta pernikahannya di Novotel Tangerang dapat tetap menghubungi pihak hotel. Flora Amora : Wedding & Sangjit Open House 2025 menawarkan cashback up to 75 juta rupiah, emas murni, dan tiket ke Jepang untuk calon pengantin. Menurutnya penawaran menarik masih bisa didapatkan meskipun event Flora Amora sudah selesai.

“Mau dapat cashback, tambahan fasilitas, dan lainnya, jangan khawatir, karena tim kami siap membantu di hotel. Hanya perlu datang saja, dan konsultasikan kebutuhan Anda. Bahkan kami pun masih akan hadir di pameran pernikahan berikutnya, Bridestory pada September 2025 mendatang dan dengan penawaran menarik lainnya,” tutup Windiarto. (H-2)