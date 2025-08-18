BCA Expo 2025 Tawarkan Promo Spesial, dari Kredit Kendaraan sampai Rumah

Ilustrasi(Antara)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) akan menggelar BCA Expo 2025 di Hall 5–10 ICE BSD City, Kabupaten Tangerang, pada 22–24 Agustus 2025. Pameran itu juga digelar secara daring pada 22 Agustus-30 September 2025.

Pengunjung akan mendapatkan berbagai penawaran spesial, di antaranya Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BCA dengan bunga spesial dan diskon provisi 50%, Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) BCA dengan bunga spesial dan DP 0%, Kredit Sepeda Motor (KSM) BCA dengan DP mulai Rp800 ribu dan promo menarik lainnya di berbagai gerai ritel.

“Semoga beragam penawaran spesial ini dapat membantu nasabah memenuhi kebutuhan sekaligus memperkuat roda perekonomian nasional,” ujar Ketua Panitia BCA Expo 2025 sekaligus EVP Consumer Loan BCA Welly Yandoko dalam keterangan resmi.

Selain di ICE BSD, BCA Expo 2025 juga hadir di enam kota besar lainnya, yaitu Bali, Medan, dan Surabaya (22–24 Agustus), Semarang dan Malang (23–24 Agustus) dan Bandung (30–31 Agustus).

BCA Expo 2025 juga menghadirkan produk unggulan dari Desa dan UMKM Binaan Bakti BCA, seperti kain Wastra Warna Alam, karya kreatif Precious One, serta produk pelaku usaha program BCA Bangga Lokal. Sejumlah entitas anak BCA, termasuk BCA Digital, BCA Life, BCA Sekuritas, BCA Syariah, dan BCA Insurance. Acara ini turut hadir memberikan solusi perbankan dan keuangan, mulai dari pembiayaan bisnis, proteksi, hingga pembukaan rekening debit, kredit, dan myBCA. Nasabah BCA Solitaire dan Prioritas juga dapat menikmati penawaran eksklusif di area Lounge Solitaire.

Mengusung konsep berkelanjutan dan ramah lingkungan, BCA Expo 2025 menyediakan Reverse Vending Machine (RVM) Bakti BCA di area F&B untuk menukar botol plastik. Selain itu, akan ada fasilitas waste processor dan waste educator guna mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan selama acara.

“Di samping menjadi momentum bagi nasabah mewujudkan impian, BCA Expo 2025 juga menjadi bukti komitmen BCA dalam mendukung ekosistem bisnis berkelanjutan,” pungkas Welly. (E-3)