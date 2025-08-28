TOSTEM Produsen Jendela dan Pintu asal Jepang Hadirkan Inovasi Terbaru

Ilustrasi(Dok Ist)

MELALUI partisipasi di IndoBuildTech 2025, TOSTEM, merek jendela dan pintu aluminium asal Jepang, memperkenalkan inovasi terbaru bertema Menghubungkan Ruang Hidup. Inovasi ini secara khusus ditujukan untuk meningkatkan kualitas keseharian, diwujudkan melalui produk interior rumah bernama Interior Series IN16.

“IN16 adalah produk TOSTEM pertama yang sepenuhnya dirancang oleh Global Design Team kami di Jepang. Pegangan, ukuran tinggi, ketebalan, dan posisi seluruh perangkat dibuat dengan keseimbangan yang sempurna,” ungkap Asia Region Marketing Leader dari LIXIL Housing Technology, Hirokazu Morokuma, dilansir dari keterangan resmi, Kamis (28/8).

Interior Series IN16 hadir dengan tiga produk unggulan, yaitu Hanging Door (pintu gantung), Swing Door (pintu ayun), dan Fixed Divider (partisi tetap). Ketiganya mengutamakan fungsi penghubung ruang secara optimal serta memastikan keterhubungan visual antar ruang secara maksimal.

Peluncuran IN16 di TOSTEM Pavilion dirancang untuk menekankan keterhubungan ruang hidup dan keseharian. Dengan memanfaatkan produk terbaru IN16 serta lini unggulan TOSTEM lainnya—seperti GRANTS, GIESTA, KANSHO, ATIS, dan AirFlow—paviliun ini diwujudkan sebagai ruang ramah anak dan lansia, menghadirkan kenyamanan sekaligus pengalaman terbaik bagi setiap pengunjung.

IndoBuildTech 2025 pun memberikan apresiasi dengan menganugerahkan dua penghargaan untuk TOSTEM Pavilion: Best of the Best Residential Aluminum Windows & Doors dan Best Collaborative Booth.

Musisi Yura Yunita dan Donne Maulana yang turut mengunjungi TOSTEM Pavilion juga menyampaikan antusiasme mereka setelah mencoba langsung produk IN16.

“Cantik sekali! Tipis, tapi kokoh. Sesuai dengan kebutuhan kami, jadi benar-benar membuat kami semakin senang dengan TOSTEM,” ujar Yura.

Pasangan tersebut, yang tengah merenovasi rumah dan menggunakan produk TOSTEM, juga menceritakan pengalaman mengenai fitur kedap suara.

“Sangat berbeda dengan brand lain, apalagi ketika kami mencoba menyanyi sekencang-kencangnya. Terbukti benar-benar kedap suara, jadi cocok untuk studio musik kami di rumah, kedap tapi tetap punya pemandangan agar kami selalu terinspirasi saat berkarya,” tambahnya.

Kini, dengan menghadirkan produk eksterior sekaligus interior, TOSTEM menegaskan komitmennya sebagai penyedia solusi hunian yang lebih holistik.

“Kami ingin hadir bukan hanya sebagai brand jendela, namun sebagai penyedia solusi menyeluruh untuk rumah. Karena itu, peluncuran IN16 menjadi langkah awal yang penting pada tahun ini. Interior Series ini menjadi salah satu langkah untuk Menghubungkan Ruang Hidup,” tegas Morokuma.

Sebagai wujud komitmen untuk menghadirkan rumah yang lebih baik bagi semua orang di mana pun, TOSTEM kini resmi hadir di Surabaya. Showroom TOSTEM Surabaya yang dibuka sejak 28 Agustus 2025 dirancang sebagai ruang kolaborasi, inovasi, dan kemitraan menciptakan hunian yang tidak hanya indah, tetapi juga aman dan nyaman. (H-2)