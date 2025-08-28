Jakarta Music Expo 2025 Bakal Manjakan Pelaku Industri Kreatif

Ilustrasi(Dok Ist)

SETELAH sukses menggelar Surabaya Music Expo (SMEX), PT Hardayawidya Graha bakal mempersembahkan Jakarta Music Expo (JMX) 2025, pameran industri musik dan multimedia di kota Jakarta pada 28-30 Agustus mendatang di Hall B, Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran.

Direktur PT Hardaya Widya Graha Gito Sugiarto menyampaikan pameran ini akan menampilkan beragam produk dan inovasi terbaru di ranah teknologi hiburan, mulai dari peralatan pro audio, multimedia, lighting, alat musik, dan masih banyak lagi.

"Dihadiri lebih dari 50 brand ternama yang siap memperkenalkan produk unggulannya, JMX 2025 menjadi one-stop event bagi pelaku industri, distributor, musisi, hingga penikmat musik untuk saling terhubung, berkolaborasi, dan mengeksplorasi perkembangan terbaru di ranah audio-visual," kata Gito, di Jakarta, Kamis (28/8).

Selain menampilkan berbagai brand ternama di bidang pro audio, multimedia, alat musik, dan lighting, JMX 2025 menampilkan produk special effect yang memanjakan mata.

Tak hanya itu, acara ini juga akan diramaikan dengan beragam aktivitas menarik, seperti music clinic bersama musisi dan praktisi industri yang akan berbagi wawasan dan pengalaman seputar dunia musik secara langsung kepada pengunjung, product launching brand ternama, hingga workshop audio yang mengajak pengunjung berinteraksi dan mempraktikkan skill dalam dunia audio.

"Melalui pameran ini, pengunjung berkesempatan untuk melihat, mencoba, dan menilai secara langsung beragam perangkat pendukung industri hiburan sesuai kebutuhan," tutur Gito.

Ia berharap kehadiran JMX 2025 mampu meningkatkan antusiasme pecinta musik dan multimedia, khususnya di wilayah Jabodetabek, serta memperkuat ekosistem industri kreatif berbasis audio-visual.

Jakarta Music Expo 2025 yang berlangsung tiga hari mulai pukul 10.00 hingga 19.00 Wib tersebut terbuka untuk umum dan gratis.

"Untuk registrasi, pengunjung dapat melakukannya melalui link di bio akun resmi," pungkas Gito. (H-2)