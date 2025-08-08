Tunjuk Distributor Spesialis Audio-Visual Global menjadi Distributor Tunggal

Sennheiser secara resmi menunjuk Midwich sebagai distributor tunggal untuk solusi Business Communication di Indonesia.(Dok Sennheiser )

PILIHAN utama untuk teknologi audio canggih yang mendukung kolaborasi dan pembelajaran, Sennheiser, secara resmi menunjuk Midwich sebagai distributor tunggal untuk solusi Business Communication di Indonesia.



Sebagaimana diketahui, Midwich adalah distributor spesialis audio-visual berskala global yang mewakili berbagai merek terkemuka dunia di bidang AV, komunikasi terpadu (unified communications), dan audio profesional. Dikenal dengan dukungan teknis yang solid serta hubungan kuat dengan para mitranya, Midwich terus memperluas kehadirannya di kawasan Asia Pasifik, termasuk di Indonesia dengan menyediakan layanan distribusi bernilai tambah untuk membantu para integrator dan reseller menghadirkan solusi AV yang lengkap dan menyeluruh.



“Acara ini merupakan awal yang sempurna untuk memulai kemitraan kami dengan Sennheiser di Indonesia. Kami melihat respons yang sangat positif dari komunitas AV, dan antusiasme terhadap solusi yang kami tampilkan membuktikan tingginya permintaan akan teknologi komunikasi terintegrasi dan premium, baik di pasar korporat maupun pendidikan. Kami menantikan kolaborasi yang lebih erat bersama Sennheiser untuk menghadirkan solusi berkualitas tinggi yang lebih mudah diakses oleh pelanggan di seluruh Indonesia," ucap Regional Manager SEA, Midwich APAC, Eugene Yan, dikutip dari siaran pers yang diterima, Jumat (8/8).



Di kesempatan yang sama, Sales Director, Business Communication, Sennheiser Southeast Asia, Alex Li, menambahkan bahwa pihaknya merasa senang dapat bermitra dengan Midwich untuk memperkuat kehadiran kami di Indonesia.



"Channel relationship serta keahlian teknis mereka yang kuat menjadikan Midwich sebagai mitra yang tepat untuk portofolio Business Communication kami. Antusiasme dan partisipasi tinggi dalam acara di Jakarta semakin meyakinkan kami akan potensi pasar ini, dan kami menantikan pertumbuhan bersama mitra dan pelanggan kami di Indonesia," sebut Li.



Peluncuran yang sukses ini menandai babak baru dalam pertumbuhan regional Sennheiser, sekaligus memperkuat posisinya sebagai mitra tepercaya dan andal di industri. (E-4)