Muslim LifeFest 2025 Hadirkan EduFest, JHEC, & Daurah Muslim Path di ICE BSD

Ilustrasi(Dok Muslim LifeFest )

PUNCAK event muslim terbesar di Indonesia, Muslim LifeFest 2025, siap digelar pada 29–31 Agustus 2025 di ICE BSD, Tangerang. Menghadirkan lebih dari 230 brand halal yang meliputi kategori fashion muslim, kuliner halal, produk rumah tangga, pendidikan, teknologi, hobi, hingga komunitas serta partisipasi internasional dari Malaysia, Arab Saudi, Iran, Kamboja, India, Jepang dan Palestina.

Diselenggarakan oleh Lima Events bersama Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (KPMI), ajang ini merupakan puncak rangkaian Muslim Life tahun ini. Sebelumnya, sukses digelar di skala regional lewat Muslim LifeFair di Revo Mall Bekasi (Februari) dan Vivo Mall Bogor (Juni). Dikenal sebagai event ramah keluarga muslim, Muslim LifeFest memadukan pameran dagang, edukasi, sportainment, dan konferensi internasional dalam satu ekosistem halal.

“Kami berharap, Muslim LifeFest menjadi trade mark gaya hidup muslim yang inspiratif, memperkuat muamalah di kalangan umat, sekaligus juga sumber inspirasi dan peluang untuk kemajuan ekonomi syariah negeri ini. Di sini, kita menyatukan potensi ekonomi, pendidikan, dan spiritualitas dalam satu platform yang strategis,” ungkp Taufik Surya Hidayat, Direktur Lima Events.

Ketua KPMI Pusat, Rachmat Sutarnas Marpaung, menegaskan bahwa event ini adalah bagian dari strategi membangun ekosistem perdagangan halal yang saling menguatkan antara UMKM, produsen, dan konsumen.

“Peluang ekspor produk halal Indonesia sangat besar, seiring meningkatnya permintaan global baik dari negara OKI maupun pasar non-Muslim. Event ini menjadi katalis untuk memperkuat ekosistem perdagangan dan menjadi jembatan strategis bagi UMKM untuk menjangkau pasar global, memperkuat branding, dan meningkatkan kontribusi sektor riil,” jelasnya.

Lima Magnet Utama Muslim LifeFest 2025

1. Muslim EduFest – Rujukan Pendidikan Islam Unggulan

Zona ini menjadi rujukan keluarga muslim yang mencari pendidikan Islam berkualitas, mulai dari sekolah Islam unggulan, pesantren modern, lembaga kursus, hingga penerbit buku Islami. Dilengkapi seminar parenting, konsultasi pendidikan, dan workshop pengembangan karakter anak, EduFest memastikan pengunjung pulang dengan wawasan dan pilihan terbaik.

2. Daurah Muslim Path – #JalanKetenangan Bermula di Sini

Program terbaru ini menghadirkan belasan asatidz kenamaan seperti Ustadz Dr. Khalid Basalamah, Ustadz Muhammad Nuzul Dzikri, dan Ustadz Badrussalam. Mengangkat isu aktual umat, Daurah Muslim Path mengajak jamaah memperdalam iman, memperkuat ukhuwah, dan menemukan ketenangan hati. “Daurah Muslim Path adalah ruang tumbuh bagi umat—tempat ilmu, iman, dan silaturahmi,” ujar Zaky Ramadhan, General Manager PT Lima Events.

3. Muslim Sport Fest – Energi, Silaturahmi, dan Prestasi

Zona olahraga muslim terbesar ini memadukan keseruan, kompetisi, dan kebersamaan. Pengunjung bisa mencoba Padel, olahraga raket modern yang sedang mendunia, atau mengikuti Basket 3x3 dengan hadiah jutaan rupiah. Tersedia coaching clinic bersama pelatih berpengalaman, plus kehadiran belasan influencer dan artis muslim yang siap menyapa langsung di lapangan.



4. JHEC – Jakarta Halal Expo & Conference, Pintu Ekspor Produk Halal

JHEC menjadi wahana strategis bagi produk halal Indonesia menembus pasar global. Tahun ini, hadir peserta dari Malaysia, Arab Saudi, Iran, Kamboja, India, Jepang hingga Palestina.

Tiga program unggulan siap digelar:

• Conference: 6 sesi bersama pembicara internasional & nasional membahas tren dan peluang industri halal.

• Pitchfest: Inspirasi ala “Shark Tank” untuk UMKM & startup muslim mengakses permodalan dan pasar global.

• Business Matching: Pertemuan strategis dengan buyer dari Filipina, Thailand, Singapura, dan agregator retail.

“JHEC adalah pintu gerbang ekspor halal kita. Kami memfasilitasi koneksi nyata antara pelaku usaha dan pasar dunia,” tegas Fachrul Azmi, Deputy General Manager Lima Events.

5. Kids & Family Wonderland – Dunia Keceriaan & Edukasi Anak Muslim

Tahun ini, Muslim LifeFest 2025 memberikan ruang istimewa untuk si kecil dan keluarga melalui Kids & Family Wonderland—zona yang memadukan keceriaan, edukasi, dan pengalaman berkesan.

Di sini, anak-anak dapat:

• Berinteraksi dengan satwa jinak di Mini Zoo, belajar mengenal ciptaan Allah dengan cara yang menyenangkan.

• Bermain di Playground Interactive yang mengasah motorik dan kreativitas.

• Mengikuti Kajian Anak bersama Kak Yogi, Kak Erlan, dan Kak Muslim.

• Berpartisipasi dalam berbagai lomba seru: Lomba Mewarnai, Story Telling, MHQ Juz 30, Lomba Ketangkasan, hingga Fun Cooking Kids Class.

Zona ini dirancang bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk memperkaya wawasan anak tentang Islam, membangun karakter, dan menciptakan momen keluarga yang tak terlupakan.

