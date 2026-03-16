Asteroid 2026 EG1 Melintas Dekat Bumi, NASA Pastikan Planet Kita Aman

Ilustrasi(Doc )

SEBUAH asteroid dari tata surya melintas cukup dekat dengan Bumi pada 12 Maret 2026. Meski jaraknya tergolong dekat dalam ukuran kosmik, para ilmuwan memastikan bahwa objek tersebut tidak menimbulkan ancaman bagi planet kita.

Asteroid yang diberi kode 2026 EG1 mencapai titik terdekatnya dengan Bumi pada pukul 23:27 EDT (03:27 GMT, 13 Maret). Pada saat itu, jaraknya sekitar 197.466 mil atau sekitar 317.791 kilometer dari Bumi, sedikit lebih dekat dibandingkan jarak rata-rata Bulan ke Bumi.

Badan antariksa NASA memperkirakan asteroid tersebut memiliki ukuran antara 10 hingga 22 meter, kira-kira seukuran bus. Saat melintas, asteroid itu bergerak sangat cepat dengan kecepatan sekitar 34.621 kilometer per jam relatif terhadap Bumi, sebelum akhirnya menjauh kembali ke ruang angkasa.

Baca juga : Misi NASA DART Sukses Ubah Orbit Asteroid, Bisa Selamatkan Bumi

Menurut data dari NASA Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS), asteroid ini pertama kali terdeteksi pada 8 Maret 2026. Pengamatan awal menunjukkan bahwa 2026 EG1 memiliki orbit elips yang mengelilingi Matahari selama sekitar 655 hari. Dalam orbit tersebut, asteroid dapat bergerak dari wilayah yang mendekati orbit Bumi hingga melampaui jalur orbit Mars.

Setelah melintas dekat Bumi, asteroid ini akan terus bergerak menjauh. Pendekatan terdekat berikutnya dengan sebuah planet baru akan terjadi pada 13 September 2186, ketika asteroid tersebut diperkirakan melintas sekitar 12,1 juta kilometer dari permukaan Mars.

2026 EG1 sendiri hanyalah satu dari lebih dari 41.000 asteroid dekat Bumi yang saat ini dipantau oleh NASA dan berbagai lembaga astronomi di seluruh dunia. Jumlah objek yang terdeteksi diperkirakan akan terus bertambah berkat observasi teleskop modern, termasuk milik Vera Rubin Observatory yang telah menemukan sekitar 2.000 objek baru di tata surya dari data awal pengamatannya.

Baca juga : Astronom Deteksi Asteroid Seukuran Bus yang Baru Saja Melintas Dekat Bumi

Meski jumlah asteroid yang terpantau sangat besar, para ilmuwan menegaskan bahwa tidak ada asteroid besar yang diperkirakan akan menabrak Bumi dalam 100 tahun ke depan.

Namun demikian, NASA bersama para mitranya tetap melakukan berbagai upaya pertahanan planet. Selain terus memantau pergerakan objek dekat Bumi, para ilmuwan juga menjalankan simulasi skenario tumbukan asteroid serta mengembangkan misi untuk mengubah arah asteroid jika suatu saat ditemukan objek yang benar-benar berpotensi berbahaya.

Lintasan dekat asteroid 2026 EG1 pada 12 Maret menjadi salah satu contoh bagaimana sistem pemantauan astronomi modern mampu mendeteksi dan melacak objek luar angkasa secara akurat.

Peristiwa ini juga menegaskan bahwa meskipun asteroid sering melintas di sekitar Bumi, sebagian besar tidak menimbulkan ancaman bagi kehidupan di planet kita.

Sumber: 9News