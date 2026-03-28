Blue Origin Siapkan Misi NEO Hunter untuk Lindungi Bumi dari Asteroid

BLUE Origin bersama NASA kini tengah mengembangkan sebuah misi ambisius yang dirancang untuk melindungi Bumi. Melalui konsep yang dinamakan Near-Earth Object Hunter atau NEO Hunter, perusahaan antariksa milik Jeff Bezos ini berencana memperkuat strategi pertahanan planet yang telah dirintis oleh NASA.

Fokus utama dari misi ini adalah mendeteksi serta mengalihkan lintasan asteroid yang berpotensi menabrak Bumi, memastikan bahwa ancaman dari luar angkasa dapat diantisipasi sebelum menjadi bencana nyata.

Cara NEO Hunter Lindungi Bumi

Misi NEO Hunter akan memanfaatkan platform wahana antariksa mutakhir milik Blue Origin yang dikenal sebagai Blue Ring. Berbeda dengan satelit konvensional, Blue Ring dirancang sebagai infrastruktur serbaguna yang mampu melakukan pengisian bahan bakar, transportasi, hingga menjadi "induk" bagi satelit-satelit kecil di orbit Bumi dan sekitarnya.

Dalam pelaksanaannya, Blue Origin bekerja sama dengan Jet Propulsion Laboratory (JPL) milik NASA untuk mengintegrasikan dua metode utama pengalihan asteroid, yakni ion-beam deflection, yang menggunakan pancaran ion, dan direct kinetic impact yang melakukan tabrakan kinetik secara langsung.

Strategi ini sebenarnya bukan hal baru dalam dunia astronomi. Pada tahun 2022, NASA telah membuktikan keberhasilan konsep serupa melalui misi DART (Double Asteroid Redirection Test). Saat itu, NASA sengaja menabrakkan wahana antariksa ke asteroid kecil bernama Dimorphos untuk mengubah orbitnya.

Kesuksesan DART menjadi fondasi kuat bagi NEO Hunter untuk mengembangkan metode yang lebih canggih dan berbiaya rendah dengan melibatkan sektor komersial. Blue Origin menegaskan bahwa keterlibatan Blue Ring dapat mendukung misi sains prioritas tinggi dan pertahanan planet secara efisien.

Keamanan Bumi di Masa Depan

Meskipun saat ini para astronom belum menemukan ancaman asteroid yang bersifat darurat, langkah preventif tetap menjadi prioritas global. Hal ini didorong oleh meningkatnya frekuensi penampakan meteor di berbagai wilayah serta kesadaran akan pentingnya katalogisasi benda langit yang berbahaya.

Melalui Kantor Koordinasi Pertahanan Planet yang dibentuk NASA pada 2016, pemantauan terhadap objek yang berada dalam radius 4,6 juta mil dari Bumi terus dilakukan secara intensif. Kehadiran NEO Hunter diharapkan dapat melengkapi instrumen lain seperti teleskop NEO Surveyor yang dijadwalkan meluncur pada 2027.

Langkah besar Blue Origin selanjutnya dalam mendukung misi-misi ambisius ini adalah peluncuran ketiga roket raksasa New Glenn yang ditargetkan pada awal tahun 2026. Sebagai roket heavy-lift setinggi 320 kaki, New Glenn diproyeksikan menjadi kendaraan utama yang mampu membawa infrastruktur pertahanan seperti NEO Hunter ke luar angkasa.

