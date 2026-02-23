Ini Daftar Hewan yang Selamat saat Dinonaurus Punah

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
SEKITAR 66 juta tahun lalu, sebuah asteroid menghantam wilayah yang kini dikenal sebagai Kawah Chicxulub di Meksiko. Dampaknya memicu peristiwa kepunahan massal yang disebut K-Pg extinction. Semua dinosaurus non-unggas lenyap. Namun tidak semua kehidupan ikut tamat. Beberapa kelompok hewan justru bertahan dan menjadi fondasi ekosistem modern.
Berikut ini daftar kelompok hewan yang menurut sumber-sumber ilmiah American Museum of Natural History dan Encyclopaedia Britannica terbukti lolos dari bencana global tersebut.
Fakta paling menarik, burung adalah dinosaurus yang selamat. Secara evolusi, burung modern berasal dari kelompok dinosaurus theropoda. Ketika spesies seperti Tyrannosaurus rex punah, garis keturunan yang mengarah pada burung justru bertahan.
Penelitian paleontologi menunjukkan burung purba yang berukuran kecil dan mungkin pemakan biji punya peluang hidup lebih besar karena bisa beradaptasi di lingkungan yang hancur pasca-tabrakan asteroid. Jadi setiap kali melihat ayam atau elang, secara teknis kita sedang melihat “dinosaurus modern”.
Kelompok crocodilian seperti buaya dan alligator sudah ada sebelum kepunahan massal dan tetap bertahan sesudahnya. Mereka hidup di perairan tawar dan punya metabolisme lambat, yang diduga membantu mereka bertahan saat sumber makanan menipis drastis.
Kura-kura juga termasuk penyintas. Fosil menunjukkan garis keturunannya melewati batas K–Pg tanpa punah total. Adaptasi hidup di air dan pola makan fleksibel kemungkinan menjadi faktor kunci.
Saat dinosaurus menguasai daratan, mamalia masih kecil, mirip tikus, dan hidup di bawah bayang-bayang reptil raksasa. Justru ukuran kecil dan kebiasaan hidup tersembunyi ini menjadi keuntungan. Setelah dinosaurus punah, mamalia berevolusi cepat dan mengisi relung ekologi yang kosong.
Dari kelompok inilah kemudian muncul primata, paus, kucing besar, hingga manusia.
Katak, salamander, serta beberapa kelompok ikan air tawar juga selamat. Lingkungan air tawar relatif lebih stabil dibanding daratan yang terdampak kebakaran global dan musim dingin ekstrem akibat debu atmosfer.
Kepunahan dinosaurus bukan akhir segalanya, melainkan reset besar dalam sejarah kehidupan. Yang bertahan bukan yang paling besar atau paling kuat, tapi yang paling adaptif. Burung, buaya, kura-kura, mamalia kecil, amfibi, dan ikan tertentu membuktikan dalam krisis global, fleksibilitas jauh lebih penting daripada ukuran.
Sumber: American Museum of Natural History, Encyclopaedia Britannica
Situasi keamanan di Meksiko menjelang Piala Dunia 2026 menjadi sorotan global setelah operasi militer pekan lalu yang menewaskan gembong narkoba, Nemesio Oseguera Cervantes.
MEKSIKO dan Irlandia tetap menggelar pertandingan persahabatan pekan ini meskipun terjadi kerusuhan akibat Nemesio ‘El Mencho’ Oseguera tewas, memunculkan isu piala dunia 2026 pindah lokasi
FIFA angkat bicara mengenai kemungkinan lokasi Piala Dunia 2026 pindah. Pada musim panas ini, Piala Dunia 2026 akan digelar di tiga negara yakni Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat.
55 orang tewas di berbagai wilayah Meksiko menyusul operasi yang menewaskan Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho selaku pemimpin Kartel Jalisco Generasi Baru (CJNG)
Kota Guadalajara, Meksiko, lumpuh setelah kartel CJNG mengamuk pasca tewasnya bos mereka. Keamanan Piala Dunia 2026 kini menjadi sorotan besar.
Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menegaskan bahwa negaranya siap menjamin keamanan penyelenggaraan Piala Dunia 2026.
Ilmuwan menemukan fosil lengkap kedua Alnashetri di Argentina. Dinosaurus kecil seukuran ayam ini mematahkan teori miniaturisasi dalam evolusi alvarezsauroid.
Spesimen dari La Buitrera menunjukkan bahwa anggota awal kelompok ini belum memiliki adaptasi ekstrem seperti kerabatnya yang lebih muda.
Penelitian terbaru mengungkap hidung Triceratops memiliki fungsi kompleks, termasuk membantu mengatur suhu dan kelembapan tubuh, bukan hanya sebagai indra penciuman.
Dinosaurus jenis Chilesaurus diegosuarezi mematahkan stigma tradisional bahwa dinosaurus yang tampak seperti predator pastilah pemakan daging.
Meski hampir sebesar Tyrannosaurus rex dan termasuk dalam kelompok teropoda kelompok yang sama dengan predator ganas seperti Deinocheirus bukanlah pemburu berdarah dingin.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved