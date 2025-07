19 Juta Percobaan Serangan Siber Dilancarkan Lewat Gim Favorit Gen Z

Ilustrasi(Freepik)

DARI 1 April 2024 hingga 31 Maret 2025, Kaspersky mendeteksi lebih dari 19 juta upaya pengunduhan file berbahaya yang disamarkan sebagai gim populer Gen Z.

Dengan GTA, Minecraft, dan Call of Duty sebagai gim yang paling banyak dieksploitasi, jelas bahwa penjahat dunia maya secara aktif mengikuti tren gim untuk mencapai target mereka.

Untuk membantu pemain tetap aman, Kaspersky meluncurkan "Case 404" — gim keamanan dunia maya interaktif yang mengajarkan Gen Z cara mengenali ancaman dan melindungi dunia digital sambil melakukan hobi mereka, bermain.

Gen Z bermain lebih banyak daripada generasi lainnya — dan bukan hanya lebih banyak, tetapi juga berbeda. Mereka melampaui Generasi Milenial dan Gen X dalam pengeluaran terkait gim, dan, alih-alih terpaku pada beberapa gim favorit, Gen Z beralih di antara berbagai judul, mengejar tren viral dan pengalaman baru.

Namun spontanitas dan keterbukaan yang sama ini juga membuat mereka rentan, dengan penjahat dunia maya mengeksploitasi kebiasaan dan kepercayaan para pemain ini di seluruh platform. Misalnya, selama periode yang dilaporkan, lebih dari 400.000 pengguna di seluruh dunia terkena dampaknya.



Upaya untuk menyerang pengguna melalui file berbahaya yang disamarkan sebagai gim favorit Gen Z selama periode yang dilaporkan

sebagai bagian dari laporan baru tersebut, para ahli Kaspersky melakukan analisis mendalam menggunakan 20 judul gim paling populer di kalangan Gen Z — mulai dari GTA, NBA, dan FIFA hingga The Sims dan Genshin Impact — sebagai kata kunci pencarian.

Studi tersebut mencakup periode dari Q2 2024 hingga Q1 2025, dengan Maret 2025 menjadi bulan puncak, yang mencatat sebanyak 1.842.370 percobaan serangan.

Meskipun GTA V telah dirilis lebih dari satu dekade lalu, waralaba Grand Theft Auto tetap menjadi salah satu yang paling banyak dieksploitasi, berkat kemampuan modding dunia terbuka dan komunitas daring yang berkembang pesat.

Secara total, Kaspersky mendeteksi 4.456.499 upaya serangan yang melibatkan file yang disamarkan sebagai konten terkait waralaba GTA.

Dengan perilisan GTA VI yang sangat dinanti-nantikan yang diharapkan pada tahun 2026, para ahli memperkirakan potensi lonjakan serangan tersebut, karena penjahat dunia maya dapat memanfaatkan sensasi tersebut dengan mendistribusikan installer palsu, penawaran akses awal, atau undangan beta.

Minecraft berada di peringkat kedua, dengan 4.112.493 upaya serangan, didorong oleh ekosistem moddingnya yang luas dan popularitasnya yang bertahan lama di kalangan pemain Gen Z.

Call of Duty dan The Sims menyusul dengan masing-masing 2.635.330 dan 2.416.443 upaya serangan. Permintaan akan cheat dan versi crack di sekitar rilis CoD yang kompetitif seperti Modern Warfare III memicu aktivitas berbahaya, sementara penggemar The Sims yang mencari konten khusus atau paket ekspansi yang belum dirilis mungkin secara tidak sengaja mengunduh file berbahaya yang disajikan sebagai mod atau akses awal.

Sebagai akibat dari serangan tersebut, perangkat pengguna dapat terinfeksi dengan berbagai jenis perangkat lunak berbahaya — mulai dari pengunduh yang dapat memasang program asing tambahan, hingga trojan yang mencuri kata sandi, memantau aktivitas, memberikan akses jarak jauh kepada penyerang, hingga menyebarkan ransomware. Sasaran serangan ini bervariasi, dan satu motif umum adalah mencuri akun gim, yang kemudian dijual di dark web atau forum tertutup.

Pakar Kaspersky GReAT juga menganalisis pasar darknet dan platform tertutup untuk iklan yang menjual akun game dan skin yang disusupi. Penelitian menunjukkan semakin banyak penawaran semacam itu muncul tidak hanya di darknet, tetapi juga di forum tertutup biasa dan saluran Telegram — membuat aset terlarang ini lebih terlihat dan dapat diakses dari sebelumnya.

Sebuah unggahan dari forum tertutup yang mengiklankan toko digital, yang menjual akses ke Minecraft dan akun layanan streaming, terdapat lebih dari 500 penjualan

Hal ini menunjukkan bahwa pencurian akun game dan barang digital tidak lagi terbatas pada kalangan khusus — pencurian mulai menyebar ke ruang daring yang lebih terbuka. Hambatan untuk masuk dalam penjualan atau pembelian akun curian telah menurun secara signifikan.

Apa yang dulunya merupakan praktik teknis dan rahasia telah menjadi pasar — cepat, mudah diakses, dan global. Sekarang, hanya perlu beberapa klik untuk bergabung dengan saluran Telegram pribadi dan mengakses ratusan daftar yang menawarkan skin langka, akun peringkat tinggi, dan akses ke barang premium dalam game.

Dan bagi para gamer, ini berarti bahwa risiko kehilangan akun atau akun dijual kembali bukan lagi insiden langka — ancaman ini jadi bersifat sangat umum.

Untuk mengatasi hal ini, Kaspersky telah meluncurkan gim daring interaktif, Case 404, yang dibuat khusus untuk para gamer Gen Z.

Dalam petualangan detektif dunia maya ini, pemain menyelami kasus-kasus fiktif yang terinspirasi oleh ancaman digital nyata, mempelajari cara mengenali penipuan, upaya phishing, dan taktik pengambilalihan akun yang umum dalam game.

Dengan Case 404, Kaspersky tidak hanya meningkatkan kesadaran — tetapi juga membekali pemain dengan pola pikir dan keterampilan untuk tetap aman saat melakukan apa yang mereka sukai.

Mereka yang menyelesaikan permainan juga menerima diskon untuk Kaspersky Premium, yang memberi mereka perlindungan andal untuk melindungi permainan dan kehidupan digital mereka.

"Dari gim blockbuster dunia terbuka seperti GTA hingga simulator yang nyaman seperti The Sims, penjahat dunia maya menargetkan game di setiap genre yang disukai Gen Z. Yang menyatukan mereka adalah audiensnya: Gen Z adalah generasi yang paling aktif secara digital, meninggalkan jejak data, klik, dan rasa ingin tahu yang kaya. Hal ini menjadikan mereka target utama — bukan karena mereka ceroboh, tetapi karena mereka terus-menerus online, menjelajah, mengunduh, dan berbagi. Itulah sebabnya pertahanan diri digital tidak lagi opsional. Mempelajari cara mengenali ancaman harus sealami naik level layaknya dalam permainan. Melalui Case 404, kami ingin membekali pemain muda dengan alat dan naluri untuk melindungi apa yang paling penting bagi mereka — identitas digital, akun, dan kebebasan mereka bermain dengan aman," papar Vasily Kolesnikov, pakar keamanan di Kaspersky.

Untuk memainkan gim favorit mereka dengan aman, Kaspersky merekomendasikan hal berikut kepada Gen Z:

Coba permainan daring interaktif, Case 404 oleh Kaspersky, yang secara khusus dirancang untuk Gen Z guna mempelajari cara agar tetap aman di dunia daring yang semakin rentan.

Unduh permainan, mod, dan alat hanya dari sumber resmi. Hindari torrent, situs web pihak ketiga, atau tautan yang dibagikan di forum dan obrolan — meskipun menjanjikan skin langka atau bonus gratis.

Waspadalah terhadap hadiah. Jika situs web atau pesan menawarkan sesuatu yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan (seperti aset kripto gratis atau perlengkapan legendaris), kemungkinan besar adalah penipuan — terutama jika meminta kredensial login Anda.

Gunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun game dan email. Pengelola kata sandi dapat membantu membuat dan menyimpannya dengan aman.

Aktifkan autentikasi dua faktor (2FA) sedapat mungkin — terutama pada platform seperti Steam, Epic Games, dan Discord.

Periksa URL dengan cermat. Situs phishing sering kali terlihat hampir identik dengan yang asli tetapi menggunakan sedikit kesalahan ejaan atau subdomain palsu.

Jangan bagikan akun atau detail login, bahkan dengan teman. Akses bersama sering kali menyebabkan pencurian atau paparan yang tidak disengaja.

Gunakan solusi keamanan yang andal, seperti Kaspersky Premium, untuk mendeteksi lampiran berbahaya yang dapat membahayakan data Anda.

Pastikan penjelajahan dan pengiriman pesan aman dengan Kaspersky VPN, sembunyikan alamat IP Anda dan cegah potensi kebocoran data. (Z-1)