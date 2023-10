Pemain Esports Makin Meningkat, Lita Bagikan Penghargaan di Momen HUT Ke-3

APLIKASI teman mabar, Lita terus berkembang di Indonesia Seiring dengan semakin populernya esport yang juga sudah masuk menjadi salah satu cabang olahraga resmi dalam multiajang internasional.

Saat ini Lita memiliki lebih dari 20 juta unduhan. Setiap tahunnya, Lita menciptakan tren bersama lebih dari 1.000 pemengaruh di bidang gim (gaming KOL).

Merayakan Hari jadinya yang ke-3 pada Oktober ini, Lita memberikan sejumlah penghargaan dalam ajang bertema “3 Years of Epic Victories, Together!”

CEO Lita Daniel Zhang mengatakan, kesuksesan 3 tahun perjalanan Lita dapat diraih berkat dukungan dan kerja sama seluruh pihak, dari player Lita, kreator konten, pro player, pengguna setia, hingga para mitra. Karena itu, Lita memberikan 7 kategori penghargaan kepada insan-insan berprestasi.

“Kami berkomitmen terhadap inovasi dan membuat perbedaan dengan membantu para gamer meningkatkan pengalaman bermain game mereka serta membantu mereka mendapatkan penghasilan dengan melakukan apa yang mereka sukai. Saya yakin Lita kedepannya akan lebih sukses. Tapi kami tidak bisa melakukan ini tanpa bantuan Anda. Terima kasih, dan semangat untuk tahun-tahun mendatang!” ucap Daniel Zhang.

CMO Lita Elsa Zhu mengklaim Lita kini menjadi platform layanan mabar terbesar di Asia Tenggara, dengan lebih dari 2 juta pengguna aktif dan terdapat lebih dari 100.000 player Lita di Indonesia.

“Bagi sebagian orang, Lita sebuah platform untuk bermain game dan bersenang-senang, namun bagi yang lain, Lita adalah harapan keluarga mereka. Kisah tersebut yang mendorong Daniel dan kami tim Lita berkembang lebih besar dan ingin memberikan lebih banyak peluang bagi para gamer di seluruh dunia.” ungkap Elsa Zhu.

Daftar penghargaan yang diberikan Lita kepada insan-insan berprestasi antara lain Big Spender, Top Player, Rising Star Player 2023, Most Favorite Player 2023, Most Entertaining Player 2023, Best Partner 2023 dan MVP 2023.



Kategori Big Spender dan Top Player berdasarkan pemenang dari event 3rd Anniversary Carnival yang telah berlangsung pada 19-28 September 2023 di aplikasi Lita. Event edisi spesial ulang tahun Lita berlangsung sengit, dengan para pemain berlomba-lomba memperebutkan Top 1 di leaderboard event.

Lima Kategori penghargaan lainnya yaitu Rising Star Player 2023 berdasarkan newcomer yang bersinar di Lita, Most Favorite Player 2023 yaitu player yang memenangkan hati banyak khalayak, Most Entertaining Player 2023 berdasarkan player yang paling menghibur penonton di tahun 2023, Best Partner 2023 adalah player ter-kooperatif di tahun 2023 dan MVP 2023 merupakan player dengan skill ter–epic di tahun 2023.



“Tidak menyangka bisa memenangkan Most Favorite Player 2023, terima kasih banyak untuk Lita. Semoga selalu menjadi teman mabar no.1 di Indonesia dan selalu menjadi nomor 1. Terima kasih telah membuat acara yang luar biasa dan menjadi jembatan bagi teman-teman player dan pro player untuk bisa main bareng dan hanya ada di Lita.” ucap Alshad Ahmad, Pemenang Most Favorite Player 2023.



“Thank you banget untuk Lita atas awardnya dan juga happy anniversary yang ketiga. Turut senang, Lita bisa menjadi aplikasi teman mabar yang terbaik dan juga tempat entertain buat banyak orang, menjadi pekerjaan buat banyak orang dan semoga kedepannya bisa semakin sukses untuk Lita.” ungkap Jonathan Liandi, Pemenang Most Entertaining Player 2023.

Dalam momen ulang tahun, Lita juga menggelar fun match antara tim Jonathan Liandi yang terdiri dari RRQ Clay dan player Lita antara lain Auna, Yesika serta big spender. Bertanding melawan tim RRQ Naomi yang beranggotakan RRQ Snow dengan player Lita yaitu XinThink, Jangkric, dan big spender. Unggul dengan 19 kill, tim Jonathan Liandi memenangkan fun match MLBB dari tim RRQ Naomi.



Lita 3rd Anniversary juga dihadiri oleh cosplayer papan atas antara lain Kameaam dan Pitaloka. Tidak ketinggalan, Jeje Adriel, LJ, Anya Erica dan masih banyak lagi yang juga turut hadir dalam kemeriahan ulang tahun Lita yang ketiga ini. Keseruan semakin bertambah dengan momen berkenalan bersama maskot Lita yaitu Lolita. Lolita dengan kostumnya yang menarik dan bernuansa ungu ini diperankan oleh player Lita yang bernama Mao mao, dimana ia jago bermain game, teman curhat setiap saat dan juga mempunyai talenta menari.



“Terima kasih untuk 3 tahun perjalanan bersama Lita, bersiaplah akan ada banyak momen dan keseruan menanti kedepannya. Lita akan terus berkomitmen dalam memberikan gebrakan-gebrakan baru dan mendorong para player untuk terus berkarya dan menjadi lebih baik kedepannya,” pungkas Elsa Zhu. (Z-5)