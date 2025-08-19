Samsung Galaxy Gaming Academy jadi Gerbang Amatir ke Pro MLBB

dari Kiri) Head of MX Marketing & Demand Generation Samsung Electronics Indonesia, Andi Airin, Head of BMC Team Liquid Indonesia, Daniel Santoso dan Head of Business Development Moonton Games Indonesia Martinus Manurung (Paling Kanan) dalam konferensi pers(MI/ Mohamad Farhan Zhuhri)

AJANG esports berskala besar yang menyatukan teknologi, kompetisi, dan peluang karier profesional, hadi di Indonesia. Samsung Electronics Indonesia bersama Team Liquid Indonesia dan dukungan Moonton Games, resmi meluncurkan Samsung Galaxy Gaming Academy (SGGA) Powered by TL Cup 2025, sebuah ekosistem kompetisi baru bagi pemain Mobile Legends: Bang Bang (MLBB).

“Kami bersemangat untuk berkolaborasi dengan Team Liquid ID menghadirkan kembali Samsung Galaxy Gaming Academy. Tahun ini kami menjangkau lebih banyak talenta muda di level grassroot sekaligus memberikan pengalaman kompetisi terbaik,” ujar Head of MX Marketing & Demand Generation Samsung Electronics Indonesia, Andi Airin, saat peluncuran di Jakarta, Selasa (19/8).

Ia menjelaskan, turnamen itu tidak hanya memperebutkan gelar juara, tetapi juga membuka peluang emas bagi talenta muda untuk mendapatkan bootcamp profesional bersama Team Liquid serta kesempatan trial di Team Liquid Academy. Jalur ini digadang sebagai pintu masuk ke panggung MDL Indonesia, liga resmi tier dua MLBB.

Sementara, Head of BMC Team Liquid Indonesia, Daniel Santoso, menegaskan kompetisi ini membawa standar pembinaan baru. Nantinya, para juara akan berkesempatan menjadi seorang pro-player atau pemain profesional di kancah esport Tanah Air mapun dunia.

“Bootcamp dan trial di Team Liquid Academy bukan hanya hadiah, tapi pengalaman nyata bagaimana rasanya menjadi seorang pro-player. Kami ingin jalur ini melahirkan lebih banyak bintang baru di scene MLBB Indonesia,” ucapnya.

Tahapan Samsung Galaxy Gaming Academy 2025

SGGA 2025 digelar dengan lima tahap utama: Indonesia West Online Series, Indonesia East Online Series, High School Major, Wildcard Offline Tournament, hingga puncaknya Bali Major (Grand Final Nasional) yang digadang menjadi festival esports terbesar tahun ini.

Head of BMC Team Liquid Indonesia, Daniel Santoso Mobile Legends, Moonton Games, melihat ajang ini sebagai momentum memperkuat ekosistem esports tanah air. Head of Business Development Moonton Games Indonesia Martinus Manurung mengungkap platform tersebut untuk menjaring talenta baru asal daerah.

“Kolaborasi ini bukan sekadar mencari juara. SGGA Powered by TL Cup 2025 adalah platform untuk menjaring talenta baru dari berbagai daerah dan menyiapkan mereka agar siap bersaing di level profesional,” tegas

Puncak kompetisi di Bali bukan hanya perayaan esports, melainkan juga memadukan festival hiburan dengan kearifan lokal. Ajang ini diharapkan mempertegas posisi Indonesia sebagai salah satu pusat esports terbesar dunia sekaligus selebrasi komunitas MLBB yang terus berkembang.

Sebagai perangkat resmi turnamen, Samsung Galaxy A36 5G hadir dengan prosesor Snapdragon 6 Gen 3, RAM hingga 20GB, dan penyimpanan internal 256GB.

Kombinasi ini memungkinkan gamer membuka game, voice chat, dan aplikasi lain tanpa lag. Daya tahannya ditopang baterai 5.000 mAh dengan 45W Fast Charging, sementara layar Super AMOLED 6,7 inci refresh rate 120Hz menjanjikan visual mulus dan presisi kontrol saat bertanding. (M-1)