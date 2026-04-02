Donnarumma: Saya Menangis Karena Gagal Membawa Italia ke Tempat Seharusnya

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
PENJAGA gawang sekaligus kapten tim nasional Italia, Gianluigi Donnarumma, tak mampu membendung air mata setelah skuad Azzurri kembali menelan pil pahit. Langkah Italia menuju Piala Dunia terhenti secara tragis usai ditaklukkan oleh Bosnia dan Herzegovina dalam babak playoff.
Kekalahan melalui drama adu penalti ini memperpanjang catatan kelam sang peraih empat gelar juara dunia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Italia resmi absen dalam tiga edisi Piala Dunia secara berturut-turut setelah tumbang dari tim peringkat 66 dunia tersebut.
"Setelah pertandingan, saya menangis. Saya menangis karena kekecewaan tidak bisa membawa Italia ke tempat yang seharusnya," ungkap Donnarumma sebagaimana dikutip dari ESPN, Kamis (2/4).
Donnarumma, yang kini membela Manchester City, sejatinya telah memperkuat timnas senior sejak usia 17 tahun pada 2016. Namun, hingga saat ini, kiper andalan Italia tersebut belum pernah sekalipun merasakan atmosfer bertanding di turnamen sepak bola terbesar di dunia itu.
Kesedihan mendalam ini diakui Donnarumma tidak hanya menyelimuti dirinya, tetapi juga seluruh anggota tim dan jutaan pendukung setia Azzurri.
"Saya menangis karena kesedihan yang sangat besar yang saya rasakan, bersama seluruh tim Azzurri, yang saya banggakan sebagai kapten," tuturnya.
Dalam laga penentuan yang krusial tersebut, Donnarumma gagal menghalau satu pun tendangan penalti dari para eksekutor Bosnia dan Herzegovina. Sebaliknya, dua algojo Italia juga gagal menjalankan tugasnya, yang berujung pada kegagalan kolektif yang memilukan.
Media nasional Italia memberikan sorotan tajam atas runtuhnya kekuatan tradisional sepak bola Eropa ini. Meski terpukul, Donnarumma mengajak rekan-rekan setimnya untuk tidak berlarut dalam keterpurukan dan segera membenahi mentalitas tim.
Ia menekankan pentingnya keberanian untuk memulai lembaran baru demi memulihkan martabat sepak bola Italia di kancah internasional.
"Kita harus menemukan keberanian untuk membalik halaman sekali lagi. Dan untuk melakukannya dibutuhkan kekuatan, semangat, dan keyakinan," pungkas Donnarumma.
Gennaro Gattuso resmi mengundurkan diri sebagai pelatih Timnas Italia setelah gagal membawa negara tersebut lolos ke putaran final Piala Dunia 2026.
Irak resmi lolos ke Piala Dunia 2026 setelah 40 tahun! Singa Mesopotamia tekuk Bolivia 2-1 di final play-off. Simak perjuangan heroik dan jadwal penyisihan grup di sini.
Pemain Persib Bandung, Frans Putros, dipastikan tampil di Piala Dunia 2026 bersama Timnas Irak. Simak fakta lengkap, profil, dan sejarahnya di sini.
Daftar lengkap 48 negara peserta Piala Dunia 2026 telah resmi. Simak pembagian 12 grup, jadwal pembukaan di Meksiko, hingga final di New Jersey.
Timnas Italia hadapi Bosnia dan Herzegovina di final play-off Piala Dunia 2026. Simak komentar Gennaro Gattuso soal 'taktik poker' Sergej Barbarez dan misi akhiri kutukan absen 12 tahun.
Pelatih Irak Graham Arnold berjuang menjaga mental pemain di tengah bayang-bayang perang jelang laga hidup-mati play-off Piala Dunia 2026 melawan Bolivia.
Italia melaju ke final play-off Piala Dunia setelah mengalahkan Irlandia Utara. Gennaro Gattuso mengakui perjuangan Gli Azzurri di Bergamo.
Bosnia & Herzegovina bungkam publik Cardiff City Stadium lewat kemenangan adu penalti 4-2 atas Wales.
Republik Ceko menjaga asa ke Piala Dunia 2026 setelah kemenangan dramatis atas Irlandia lewat adu penalti.
