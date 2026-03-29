Inter Miami Abadikan Nama Lionel Messi di Tribun Nu Stadium

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
INTER Miami memberikan penghormatan luar biasa bagi mega bintang Argentina, Lionel Messi. Klub MLS berjuluk The Herons itu resmi menamai salah satu bagian di stadion baru mereka, Nu Stadium, sebagai Leo Messi Stand.
Penghormatan ini tergolong sangat langka karena diberikan saat sang pemain masih aktif membela klub tersebut.
“Inter Miami CF dengan bangga mengumumkan Leo Messi Stand, dengan nomor 10 dan kapten kami akan menjadi bagian dari hal langka dan unik dalam olahraga global: seorang atlet yang masih aktif bermain di stadion kandangnya dengan tribun yang dinamai untuk menghormatinya,” tulis pernyataan resmi klub, dikutip Minggu (29/3).
Berbeda dengan tradisi olahraga pada umumnya yang memberikan penghormatan tribun sebagai bentuk nostalgia bagi legenda yang sudah pensiun, Inter Miami menegaskan bahwa penghargaan untuk Messi lahir dari momen saat ini.
“Memberikan pengakuan kepada seseorang tidak selalu berarti menutup sebuah bab. Terkadang, ini tentang menyadari bahwa Anda sedang menyaksikan sesuatu yang unik,” tambah pihak klub.
Secara teknis, Leo Messi Stand akan mencakup area tribun yang cukup luas, meliputi:
Sejak mendarat di Florida pada musim panas 2023, pemain berusia 38 tahun ini memang telah mengubah sejarah klub. Messi sukses mempersembahkan trofi Leagues Cup, Supporters’ Shield 2024, hingga gelar MLS Cup 2025.
Secara individu, pencapaiannya pun tak terbendung. Messi menjadi pemain pertama yang meraih gelar MVP MLS secara beruntun (2024 dan 2025).
Ia juga mengukuhkan diri sebagai top skor dan raja assist sepanjang masa Inter Miami dengan koleksi 82 gol dan 53 assist dari 94 penampilan.
Inter Miami dijadwalkan meresmikan Nu Stadium pada 4 April mendatang dalam laga lanjutan MLS melawan Austin FC. (Ant/Z-1)
