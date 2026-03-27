Slovakia dan Kosovo : Menang di Tandang, Kosovo Selangkah Lagi ke Piala Dunia 2026

Timnas Kosovo(Instagram/@kosovonationalfootball)

KEJUTAN datang dari Kosovo yang semakin dekat ke turnamen besar pertama mereka usai menang dramatis 4-3 di kandang saat laga Slovakia vs Kosovo. Slovakia sempat dua kali unggul melalui Martin Valjent dan Lukas Haraslin, namun Kosovo membalas lewat Veldin Hodza dan Fisnik Asllani sebelum berbalik unggul melalui Florent Muslija dan Kreshnik Hajrizi.

Gol telat David Strelec tak cukup menyelamatkan Slovakia. Kosovo kini akan menjamu Turki untuk memperebutkan satu tiket ke Piala Dunia.

Turki sendiri melaju setelah menundukkan Rumania 1-0 di Istanbul berkat gol Ferdi Kadioglu. Turki tersebut berambisi kembali tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak finis ketiga pada edisi 2002.

Di laga lain, Ceko juga melaju ke final playoff setelah menang adu penalti atas Irlandia di Praha. Kiper Matej Kovar menjadi pahlawan dengan menggagalkan dua eksekusi penalti lawan. Irlandia sebelumnya sempat unggul dua gol melalui penalti Troy Parrott dan gol bunuh diri Kovar.

Sementara itu pada pertandingan lain, Victor Gyokeres tampil menggila dengan mencetak tiga gol saat Swedia menundukkan Ukraina 3-1 dalam laga playoff, Jumat (27/3) dini hari. Kemenangan itu menjaga peluang Swedia untuk tampil di Piala Dunia 2026.

Striker Arsenal itu langsung membuka keunggulan pada menit keenam lewat sontekan jarak dekat. Ia kemudian menggandakan skor di awal babak kedua melalui penyelesaian rapi.

Gyokeres melengkapi trigolnya setelah memenangkan dan mengeksekusi penalti pada menit ke-73, sekaligus memastikan kemenangan tim. Ukraina hanya mampu membalas lewat sundulan Matvii Ponomarenko di penghujung laga.

Hasil itu menjadi kemenangan pertama Swedia di kualifikasi yang sebelumnya berjalan buruk. Meski demikian, hasil tersebut membawa mereka selangkah lagi menuju penampilan kedua di Piala Dunia dalam dua dekade terakhir. Pelatih Graham Potter memuji performa timnya, khususnya Gyokeres.

“Ini langkah besar bagi tim. Kami bertarung bersama dan Gyokeres tampil luar biasa,” ujarnya.

Swedia kini akan menghadapi Polandia di Stockholm pada laga penentuan. Polandia sendiri lolos setelah mengalahkan Albania 2-1. Potter menyadari tantangan besar menanti timnya.

“Kami menghadapi ujian besar melawan Polandia. Itu pertandingan yang sangat penting,” katanya.

Di kubu lawan, pelatih Ukraina Serhiy Rebrov mengakui timnya sudah berupaya maksimal. Namun, gol cepat lawan menjadi pukulan yang sulit dipulihkan. Rebrov juga memberi pujian kepada Gyokeres.

“Dia membuat perbedaan. Dia menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu penyerang terbaik di Eropa,” ucapnya.

Swedia akan menghadapi Polandia untuk memperebutkan satu dari empat tiket tersisa zona Eropa menuju Piala Dunia. Adapun Polandia memastikan tempat di laga penentuan setelah menundukkan Albania 2-1 di Warsawa.



Sementara itu, Denmark tampil dominan dengan kemenangan telak 4-0 atas Makedonia Utara di Kopenhagen. Seluruh gol tercipta di babak kedua lewat Mikkel Damsgaard, dua gol cepat Gustav Isaksen, serta tambahan gol Christian Norgaard. (H-4)

