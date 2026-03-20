FIFA Resmi Sanksi Federasi Sepak Bola Israel atas Pelanggaran Disiplin dan Diskriminasi

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
BADAN sepak bola dunia, FIFA, resmi menjatuhkan sanksi kepada Asosiasi Sepak Bola Israel (IFA) sebagai tindak lanjut atas aduan yang diajukan oleh Asosiasi Sepak Bola Palestina (PFA).
Keputusan ini diambil menyusul laporan dugaan tindakan diskriminasi yang disampaikan Palestina dalam Kongres FIFA ke-74.
Berdasarkan keterangan resmi FIFA, Jumat (20/3), Komisi Disiplin menyatakan bahwa pihak Israel terbukti melakukan beberapa pelanggaran terhadap kewajibannya sebagai anggota FIFA.
Secara spesifik, Israel dinilai melanggar Pasal 13 terkait perilaku ofensif dan pelanggaran prinsip fair play, serta Pasal 15 mengenai diskriminasi dan pelecehan rasis dalam Aturan Disiplin FIFA (FDC).
Atas pelanggaran tersebut, Komisi Disiplin FIFA menjatuhkan tiga jenis sanksi kepada IFA:
Dalam sanksi ketiga, FIFA mewajibkan Israel untuk mengampanyekan pesan antidiskriminasi secara visual. Israel diharuskan menampilkan spanduk besar bertuliskan “Football Unites the World – No to Discrimination” yang diletakkan berdampingan dengan logo IFA dalam tiga pertandingan resmi FIFA tingkat A di kandang.
Selain itu, FIFA memberikan tenggat waktu 60 hari bagi Israel untuk mengalokasikan sepertiga dari total denda guna membiayai rencana komprehensif pencegahan diskriminasi.
Program ini bertujuan untuk memastikan insiden serupa tidak terulang kembali di masa depan.
Rencana kerja tersebut wajib mendapatkan persetujuan FIFA dan harus mencakup empat pilar utama, yakni reformasi internal, penyusunan protokol, sistem pemantauan, serta kampanye edukasi di stadion maupun saluran komunikasi resmi selama satu musim penuh.
Adapun sisa denda administratif harus dilunasi dalam waktu 30 hari sejak putusan diberitahukan.
Meski keputusan telah ditetapkan, FIFA tetap memberikan ruang hukum bagi pihak Israel untuk mengajukan banding melalui Komisi Banding FIFA jika keberatan dengan hasil putusan tersebut. (Ant/Z-1)
Saat itu, Prabowo menegaskan bahwa dukungan terhadap kemerdekaan Palestina sekaligus mendorong solusi dua negara (two-state solution).
Beijing dengan tegas menentang penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional.
Ia memperingatkan ambisi Israel menggulingkan pemerintahan Iran akan memerlukan kampanye darat berkepanjangan.
Iran melancarkan serangan balasan dengan menargetkan infrastruktur energi di negara-negara Teluk sekutu AS, setelah fasilitas gas Iran di South Pars diserang
Trump membantah keterlibatan AS dalam serangan ke ladang gas Iran, meski Israel klaim koordinasi. Eskalasi konflik picu ancaman Iran dan lonjakan harga minyak dunia.
Satpol PP DKI Jakarta menegaskan tidak akan ragu menjatuhkan sanksi terhadap tempat usaha hiburan yang melanggar aturan operasional selama Ramadan 1447 H.
Hilangnya nyawa dalam insiden terbaru ini adalah bukti nyata bahwa pendekatan persuasif tanpa ketegasan hukum tidak memberikan efek jera bagi para pelaku.
Sepanjang 2025, pihaknya menerima sebanyak 47 pengaduan yang melibatkan 49 pegawai.
Lonjakan volume sampah selama masa libur akhir tahun bukan sekadar fenomena musiman, melainkan menjadi ujian nyata bagi sistem tata kelola sampah di daerah.
Pemeriksaan intensif terkait Sertifikat Laik Fungsi (SLF) ini dilakukan sebagai respons cepat pemerintah usai tragedi kebakaran di Gedung Terra Drone yang menelan 22 korban jiwa.
