AEK Athens vs NK Celje, Meski Kalah, Dikéfalos Aetós Tetap Melaju ke Perempat Final Liga Konferensi

Pemain NK Celje Nikita Iosifov melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang AEK Athens di laga leg kedua 16 besar Liga Konferensi.(X @NKCelje)

NK Celje memberikan perlawanan sengit saat bertandang ke markas AEK Athens dalam laga leg kedua 16 besar Liga Konferensi 2025/2026. Bertanding di Agia Sophia Stadium, Jumat (20/3/2026) dini hari WIB, wakil Slovenia tersebut sukses memetik kemenangan 2-0 atas tuan rumah.

Dua gol kemenangan NK Celje dicetak oleh Nikita Iosifov pada menit ke-13 dan Rudi Pozeg Vancas di menit ke-42. Meski berhasil meraih kemenangan impresif di Athena, langkah Celje di kompetisi Eropa musim ini harus terhenti.

AEK Athens dipastikan tetap melenggang ke babak perempat final setelah unggul agregat 4-2. Keunggulan empat gol tanpa balas yang diraih Dikéfalos Aetós pada laga leg pertama di Slovenia menjadi modal krusial yang gagal dikejar oleh Celje hingga menit akhir pertandingan leg kedua ini.

Ringkasan Pertandingan

NK Celje memulai laga dengan agresif dan berhasil unggul cepat melalui aksi Nikita Iosifov di menit 13. Memanfaatkan assist dari Svit Seslar, Iosifov melepaskan tendangan kaki kiri akurat ke sudut bawah gawang yang tidak mampu dijangkau Thomas Strakosha.

Menjelang akhir babak pertama, tim tamu menggandakan keunggulan. Lewat transisi cepat dari bertahan ke menyerang, Rudi Pozeg Vancas mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-42 setelah menyambar bola hasil skema serangan balik yang rapi.

Di babak kedua, pelatih AEK Athens, Matias Almeyda, mencoba melakukan perubahan taktik. Masuknya sejumlah pemain pengganti meningkatkan intensitas serangan tuan rumah.

Tercatat, AEK mendominasi penguasaan bola hingga 62%, namun kegemilangan Simon Sluga di bawah mistar gawang Celje menggagalkan peluang emas dari Luka Jovic dan Niclas Eliasson.

Statistik Pertandingan

Statistik AEK Athens NK Celje Skor 0 2 Penguasaan Bola 62% 38% Total Tembakan 15 7 Tembakan Tepat Sasaran 5 4 Agregat Akhir 4 2

Dengan hasil ini, AEK Athens menyusul tim-tim unggulan lainnya ke babak 8 besar. Meskipun kalah secara skor di leg kedua, performa dominan mereka di pertemuan pertama terbukti menjadi kunci utama kelolosan di kompetisi kasta ketiga antarklub Eropa tersebut.

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.