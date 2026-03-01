Mainz vs SK Sigma Olomouc, Menang, Die Nullfünfer Melaju ke Perempat Final Liga Konferensi

Headline
1. FSV Mainz 05 memastikan langkah mereka ke babak perempat final Liga Konferensi 2025/2026. Kepastian ini didapat setelah tim berjuluk Die Nullfünfer tersebut mengalahkan SK Sigma Olomouc dengan skor 2-0 pada laga leg kedua 16 besar di MEWA Arena, Jumat (20/3) dini hari WIB.
Setelah bermain imbang tanpa gol pada leg pertama di Ceko, Mainz tampil menekan sejak awal laga di kandang sendiri. Namun, pertahanan rapat Sigma Olomouc membuat babak pertama berakhir dengan skor kacamata.
Memasuki babak kedua, Mainz langsung menggebrak. Hanya satu menit setelah laga dimulai kembali, Stefan Posch berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-46. Memanfaatkan skema bola mati, bek asal Austria tersebut melepaskan tembakan yang tak mampu dihalau kiper Jan Koutny.
Petaka bagi tim tamu datang pada menit ke-76. Peter Barath harus meninggalkan lapangan lebih cepat setelah wasit Andris Treimanis memberikan kartu kuning kedua. Kehilangan satu pemain membuat kendali permainan sepenuhnya berada di tangan Mainz.
Unggul jumlah pemain berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh tuan rumah. Armindo Sieb, yang masuk sebagai pemain pengganti, sukses menggandakan keunggulan pada menit ke-82. Skor 2-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, sekaligus membawa Mainz unggul agregat 2-0.
|Lokasi
|MEWA Arena, Mainz
|Pencetak Gol
|Stefan Posch (46'), Armindo Sieb (82')
|Kartu Merah
|Peter Barath (76' - Sigma Olomouc)
|Agregat
|Mainz 2-0 Sigma Olomouc
Mainz (3-5-2): Daniel Batz; Danny da Costa, Stefan Posch, Dominik Kohr; Silvan Widmer, Paul Nebel, Kaishu Sano, Jae-Sung Lee, Phillipp Mwene; Phillip Tietz, Nelson Weiper.
SK Sigma Olomouc (4-2-3-1): Jan Koutny; Matej Hadas, Jiri Spacil, Matus Maly, Jiri Slama; Michal Beran, Peter Barath; Abubakar Ghali, Antonin Rusek, Danijel Sturm; Jan Kliment.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Dengan agregat masih imbang 0-0, Mainz dan SK Sigma Olomouc wajib meraih kemenangan untuk mengamankan tiket ke perempat final.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved