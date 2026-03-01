Mainz vs SK Sigma Olomouc, Menang, Die Nullfünfer Melaju ke Perempat Final Liga Konferensi

Pemain Mainz Stefan Posch (kanan) melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang SK Sigma Olomouc di laga leg kedua 16 besar Liga Konferensi.(X @Mainz05en)

1. FSV Mainz 05 memastikan langkah mereka ke babak perempat final Liga Konferensi 2025/2026. Kepastian ini didapat setelah tim berjuluk Die Nullfünfer tersebut mengalahkan SK Sigma Olomouc dengan skor 2-0 pada laga leg kedua 16 besar di MEWA Arena, Jumat (20/3) dini hari WIB.

Setelah bermain imbang tanpa gol pada leg pertama di Ceko, Mainz tampil menekan sejak awal laga di kandang sendiri. Namun, pertahanan rapat Sigma Olomouc membuat babak pertama berakhir dengan skor kacamata.

Memasuki babak kedua, Mainz langsung menggebrak. Hanya satu menit setelah laga dimulai kembali, Stefan Posch berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-46. Memanfaatkan skema bola mati, bek asal Austria tersebut melepaskan tembakan yang tak mampu dihalau kiper Jan Koutny.

Baca juga : Preview Liga Konferensi: Mainz vs SK Sigma Olomouc, Laga Hidup Mati di MEWA Arena

Petaka bagi tim tamu datang pada menit ke-76. Peter Barath harus meninggalkan lapangan lebih cepat setelah wasit Andris Treimanis memberikan kartu kuning kedua. Kehilangan satu pemain membuat kendali permainan sepenuhnya berada di tangan Mainz.

Unggul jumlah pemain berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh tuan rumah. Armindo Sieb, yang masuk sebagai pemain pengganti, sukses menggandakan keunggulan pada menit ke-82. Skor 2-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, sekaligus membawa Mainz unggul agregat 2-0.

Detail Pertandingan Lokasi MEWA Arena, Mainz Pencetak Gol Stefan Posch (46'), Armindo Sieb (82') Kartu Merah Peter Barath (76' - Sigma Olomouc) Agregat Mainz 2-0 Sigma Olomouc

Susunan Pemain Utama

Mainz (3-5-2): Daniel Batz; Danny da Costa, Stefan Posch, Dominik Kohr; Silvan Widmer, Paul Nebel, Kaishu Sano, Jae-Sung Lee, Phillipp Mwene; Phillip Tietz, Nelson Weiper.

Baca juga : Sigma Olomouc vs Mainz, Duel Sengit di Rep Ceko Berakhir Imbang

SK Sigma Olomouc (4-2-3-1): Jan Koutny; Matej Hadas, Jiri Spacil, Matus Maly, Jiri Slama; Michal Beran, Peter Barath; Abubakar Ghali, Antonin Rusek, Danijel Sturm; Jan Kliment.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.