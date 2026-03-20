Shakhtar Donetsk vs Lech Poznan, Meski Kalah, Hirnyky Melaju ke Perempat Final Liga Konferensi

Headline
SHAKHTAR Donetsk memastikan diri melaju ke babak perempat final Liga Konferensi UEFA 2025/2026 meski menelan kekalahan 1-2 dari Lech Poznan pada laga leg kedua babak 16 besar yang digelar di Stadion Miejski im. Henryka Reymana, Krakow, Kamis (19/3/2026) malam waktu setempat.
Tim asuhan Arda Turan berhak melenggang ke fase berikutnya setelah unggul agregat tipis 4-3, menyusul kemenangan 3-1 yang mereka raih pada pertemuan pertama di Polandia pekan lalu.
Lech Poznan tampil menggebrak sejak awal laga guna mengejar defisit dua gol. Upaya mereka membuahkan hasil pada menit ke-13 melalui sontekan kapten tim, Mikael Ishak, yang memanfaatkan umpan matang Taofeek Ismaheel. Gol tersebut meningkatkan kepercayaan diri tim tamu.
Menjelang akhir babak pertama, drama terjadi di kotak penalti Shakhtar. Wasit menunjuk titik putih setelah terjadi pelanggaran di area terlarang. Mikael Ishak yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan sempurna pada menit ke-45+7, membawa Lech Poznan unggul 2-0 sekaligus menyamakan agregat menjadi 3-3.
Memasuki babak kedua, Shakhtar Donetsk mencoba keluar dari tekanan dengan meningkatkan penguasaan bola hingga mencapai 62%. Keberuntungan berpihak pada wakil Ukraina tersebut di menit ke-67 ketika pemain bertahan Lech Poznan, Joao Moutinho, melakukan gol bunuh diri saat mencoba menghalau serangan Shakhtar.
Skor 1-2 (Agregat 4-3) membuat tensi pertandingan semakin memanas. Lech Poznan terus mengurung pertahanan Shakhtar di sisa waktu laga, namun penyelesaian akhir yang kurang klinis serta penampilan apik kiper Riznyk menggagalkan ambisi mereka.
Laga ditutup dengan insiden pengusiran pemain. Bek Shakhtar Donetsk, Alaa Ghram, harus menerima kartu kuning kedua dari wasit Sander van der Eijk pada menit ke-90+7 akibat pelanggaran keras. Meski harus bermain dengan 10 orang di detik-detik terakhir, Shakhtar mampu menjaga kedudukan hingga laga usai.
Dengan hasil ini, Shakhtar Donetsk tetap menjaga asa untuk meraih trofi kompetisi kasta ketiga Eropa tersebut dan akan menantang AZ Alkmaar di babak delapan besar mendatang.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved