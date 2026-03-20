Rakow Czestochowa vs Fiorentina: La Viola Lolos ke Perempat Final Liga Konferensi

Pemain Fiorentina Roberto Piccoli melakukan selebrasi usai memberikan assist untuk gol pertama ke gawang Rakow Czestochowa di laga leg kedua 16 besar Liga Konferensi.(X @Conf_League)

FIORENTINA memastikan tiket ke babak delapan besar Liga Konferensi UEFA 2025/2026 setelah menundukkan wakil Polandia, Rakow Czestochowa, dengan skor 2-1 pada laga leg kedua 16 besar yang berlangsung di ArcelorMittal Park, Sosnowiec, Jumat (20/3/2026) dini hari WIB. Kemenangan ini membuat La Viola unggul agregat total 4-2.

Pertandingan berlangsung sengit sejak awal. Rakow, yang butuh kemenangan untuk mengejar defisit gol, sempat membuka harapan melalui gol Karol Struski pada menit ke-46. Memanfaatkan kelengahan lini belakang Fiorentina tepat setelah kick-off babak kedua, Struski melepaskan sepakan akurat yang menyamakan agregat menjadi 2-2.

Namun, kematangan mental tim tamu berbicara di sisa waktu. Pada menit ke-68, Cher Ndour berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 memanfaatkan assist dari Roberto Piccoli melalui skema serangan balik cepat. Gol ini kembali menempatkan Fiorentina di atas angin secara agregat.

Drama puncaknya terjadi di masa injury time. Pelatih Paolo Vanoli memasukkan Marin Pongracic pada menit ke-88 untuk memperkuat pertahanan. Namun, sang bek justru menjadi penentu kemenangan lewat golnya di menit ke-90+7, hanya sembilan menit setelah ia menginjakkan kaki di lapangan. Skor 1-2 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.

Detail Pertandingan Skor Akhir Rakow Czestochowa 1-2 Fiorentina Pencetak Gol Rakow: K. Struski (46') | Fiorentina: C. Ndour (68'), M. Pongracic (90+7') Stadion ArcelorMittal Park, Sosnowiec Agregat 2-4 (Fiorentina Lolos)

Dengan hasil ini, Fiorentina tetap menjaga asa untuk meraih trofi kompetisi Eropa musim ini, sementara langkah heroik Rakow Czestochowa harus terhenti di hadapan pendukungnya sendiri.

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.