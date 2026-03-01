Freiburg vs Genk: Menang Telak 5-1, Die Breisgauer Lolos ke Perempat Final Liga Europa

Para pemain Freiburg melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Genk di laga leg kedua 16 besar Liga Europa.(AFP/THOMAS KIENZLE)

FREIBURG mencatatkan sejarah baru di kompetisi Eropa setelah berhasil menumbangkan KRC Genk dengan skor telak 5-1 pada laga leg kedua babak 16 besar Liga Europa 2025/2026 di Europa-Park Stadion, Jumat (20/3) dini hari WIB. Kemenangan impresif ini membawa wakil Jerman tersebut lolos ke perempat final dengan agregat 5-2.

Tampil agresif sejak menit awal untuk mengejar ketertinggalan satu gol di leg pertama, Freiburg membuka keunggulan pada menit ke-19 melalui sundulan bek Matthias Ginter. Keunggulan tuan rumah bertambah menjadi 2-0 di menit ke-25 lewat aksi Igor Matanovic yang memanfaatkan bola liar di kotak penalti.

Genk sempat mencoba bangkit dan mencuri gol di akhir babak pertama melalui Matte Smets pada menit ke-39. Namun, babak kedua sepenuhnya menjadi milik tuan rumah.

Bintang lapangan Vincenzo Grifo memperlebar keunggulan Freiburg menjadi 3-1 pada menit ke-53. Tak lama berselang, pemain asal Jepang Yuito Suzuki menambah keunggulan Freiburg menjadi 4-1 di menit ke-57. Pesta gol tuan rumah akhirnya ditutup oleh tendangan terukur Maximilian Eggestein pada menit ke-79.

Statistik Pertandingan:

Skor Akhir: Freiburg 5-1 Genk (Agregat 5-2)

Pencetak Gol Freiburg: Ginter (19'), Matanovic (25'), Grifo (53'), Suzuki (57'), Eggestein (79')

Pencetak Gol Genk: Smets (39')

Stadion: Europa-Park Stadion, Freiburg.

Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi pelatih Julian Schuster yang berhasil membawa Freiburg melaju lebih jauh di kompetisi kasta kedua Eropa tersebut. Dominasi Freiburg terlihat dari statistik penguasaan bola yang mencapai 60% serta total 18 tembakan sepanjang pertandingan.

Dengan hasil ini, Freiburg kini menunggu calon lawan mereka di babak perempat final yang akan ditentukan melalui hasil undian UEFA di Nyon, Swiss.

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.