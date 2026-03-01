Barcelona vs Newcastle United, Menang Telak 6-2, Blaugrana ke Perempat Final Liga Champions

Headline
BARCELONA memastikan tempat di babak perempat final Liga Champions 2025/2026 setelah meraih kemenangan fantastis 7-2 atas Newcastle United di laga leg kedua babak 16 besar di Stadion Spotify Camp Nou, Kamis (19/3) dini hari WIB.
Kemenangan besar ini membuat tim asuhan Hansi Flick unggul agregat 8-3 atas wakil Inggris tersebut. Penampilan dominan sejak menit awal menjadi kunci keberhasilan Blaugrana menghancurkan pertahanan The Magpies yang dikawal Nick Pope.
Laga baru berjalan enam menit, Raphinha sudah membuat pendukung tuan rumah bersorak lewat gol cepatnya usai memanfaatkan umpan matang Fermin Lopez.
Namun, Newcastle sempat menunjukkan mentalitas baja. Anthony Elanga berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-15 melalui skema serangan balik cepat.
Tensi pertandingan semakin meningkat saat gelandang muda Marc Bernal kembali membawa Barca unggul 2-1 di menit ke-18. Newcastle tidak tinggal diam, Elanga kembali mencetak gol keduanya di menit ke-28 untuk mengubah skor menjadi 2-2.
Petaka bagi Newcastle datang di penghujung babak pertama. Wasit menunjuk titik putih setelah terjadi pelanggaran di kotak terlarang. Lamine Yamal yang menjadi algojo dengan tenang menyarangkan bola di menit 45+7, menutup paruh pertama dengan skor 3-2.
Selepas jeda, Barcelona tampil tanpa ampun. Dalam rentang waktu singkat, gawang Newcastle diberondong gol. Fermin Lopez mencetak gol di menit ke-51, disusul gol Robert Lewandowski, lima menit kemudian.
Lewandowski kembali menambah penderitaan tim tamu dengan gol keduanya di menit ke-61. Unggul jauh tidak membuat Barcelona mengendurkan serangan. Raphinha akhirnya melengkapi pesta gol tuan rumah di menit ke-72, sekaligus memastikan skor akhir menjadi 7-2.
|Kompetisi
|Liga Champions 2025/2026 (16 Besar Leg 2)
|Stadion
|Spotify Camp Nou, Barcelona
|Pencetak Gol Barca
|Raphinha (6', 72'), Bernal (18'), Yamal (45+7'), Fermin (51'), Lewandowski (56', 61')
|Pencetak Gol Newcastle
|Anthony Elanga (15', 28')
Dengan hasil ini, Barcelona kini menunggu calon lawan mereka di babak perempat final melalui undian yang akan dilakukan UEFA dalam waktu dekat.
Performa impresif ini sekaligus menegaskan status Barcelona sebagai salah satu kandidat kuat juara Liga Champions musim ini.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved