Lionel Messi akan Jalani Laga Terakhir Bersama Timnas Argentina Kontra Venezuela

Bintang timnas Argentina Lionel Messi(AFP/JUAN MABROMATA)

LIONEL Messi akan menjalani laga kualifikasi Piala Dunia terakhirnya di Argentina saat menghadapi Venezuela di Stadion Monumental, Buenos Aires, Kamis (4/9), yang menjadi momen spesial sebelum kapten timnas Albiceleste itu mendekati akhir kariernya bersama tim Tango.

"Ini akan menjadi pertandingan yang sangat spesial karena ini kualifikasi terakhir," kata Messi usai membawa Inter Miami ke final

Piala Liga dengan kemenangan atas Orlando City, dikutip dari ESPN.

Pesepak bola berusia 38 tahun itu menegaskan bahwa pertandingan kontra timnas Venezuela menjadi laga kualifikasi terakhir yang ia mainkan di hadapan publik Argentina.

Meski Messi belum mengumumkan kapan akan pensiun, tetapi ia mengisyaratkan kemungkinan besar akan gantung sepatu setelah Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat (AS), Kanada, dan Meksiko.

Ia menambahkan bahwa keluarga besarnya akan hadir langsung di stadion untuk mendukungnya.

Timnas Argentina sudah memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 sehingga laga melawan timnas Venezuela menjadi kesempatan bagi publik Buenos Aires memberi penghormatan terakhir kepada sang mega bintang.

Setelah itu, tim asuhan Lionel Scaloni itu akan bertandang ke Ekuador pada 9 September untuk menutup kualifikasi zona CONMEBOL.

Messi juga menyinggung soal kemungkinan minimnya laga resmi berikutnya sebelum turnamen akbar tahun depan.

"Saya tidak tahu apakah akan ada laga persahabatan atau pertandingan lain setelah itu, tapi yang jelas ini sangat spesial," ujarnya.

Federasi Sepak Bola Amerika Selatan (CONMEBOL) turut mengunggah pesan di media sosial dengan kalimat 'the last dance is coming' disertai foto Messi memakai seragam Argentina.

Sementara itu, Federasi Sepak Bola Argentina (AFA) menaikkan harga tiket untuk laga ini, dengan kisaran mulai dari US$100 hingga mencapai US$500.

Selain laga kandang tersebut, Messi berpeluang tampil bersama Argentina di Amerika Serikat (AS) pada jeda internasional Oktober. Presiden AFA Claudio Tapia memastikan Albiceleste akan memainkan laga uji coba melawan timnas Venezuela di Miami dan timnas Puerto Riko di Chicago.

Tapia bahkan berharap Messi terus membela timnas Argentina setelah Piala Dunia 2026, dengan mencontoh pemain veteran Luka Modric yang masih aktif bersama timnas Kroasia di usia 39 tahun.

"Semua tergantung Leo, saya harap ia punya keinginan dan bisa terus bermain," ujar Tapia.

Messi sendiri baru kembali dari cedera otot yang sempat membuatnya absen di awal Agustus.

Ia langsung tampil gemilang dengan mencetak dua gol untuk Inter Miami saat menyingkirkan Orlando City dan membawa timnya ke final Piala Liga melawan Seattle Sounders. (Ant/Z-1)