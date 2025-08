Perpisahan Sang Legenda: Son Heung-min Akhiri 10 Tahun Penuh Cinta di Tottenham

SETELAH satu dekade mempersembahkan segalanya untuk Tottenham Hotspur, Son Heung-min resmi mengakhiri perjalanannya bersama klub London Utara itu. Pemain asal Korea Selatan itu pergi dengan status legenda, meninggalkan jejak 454 penampilan, 173 gol, dan satu trofi Eropa yang menutup penantian panjang klub selama 17 tahun.

“Saya tidak yakin akan ada ‘Sonny’ lain di Tottenham,” kata Kevin Wimmer, sahabat dekat sekaligus mantan rekan setim Son, kepada BBC Sport. “Bermain di klub sebesar Spurs selama 10 tahun di era modern adalah pencapaian luar biasa.”

Son bergabung dengan Tottenham pada 2015 dari Bayer Leverkusen dengan nilai transfer sekitar £22,5 juta, menjadikannya pemain Asia termahal di Liga Premier saat itu. Awalnya ia sempat kesulitan beradaptasi dan bahkan nyaris hengkang sebelum memutuskan bertahan dan memperjuangkan tempatnya.

Dan keputusannya itu berbuah manis. Son menjelma menjadi ikon klub, tidak hanya karena kecepatan dan insting mencetak golnya, tetapi juga karena kepribadiannya yang rendah hati dan menyenangkan di luar lapangan.

Heung-Min Son has announced his intention to leave the Club at a press conference alongside Thomas Frank in Seoul.