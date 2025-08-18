Kim Jong Kook Resmi Umumkan Pernikahan, akan Digelar Secara Privat di Korea Selatan!

Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Bintang variety show Running Man sekaligus penyanyi Korea Selatan, Kim Jong Kook, akhirnya resmi mengumumkan akan menikah. Pada 18 Agustus 2025, ia membagikan kabar bahagia tersebut melalui surat tangan yang diunggah di fan cafe resminya.
Dalam surat tersebut, Kim Jong Kkook mengaku sangat gugup, meski sudah lama ingin menyampaikan kabar pernikahannya kepada penggemar. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada para fans yang telah mendukungnya sepanjang karier.
Kim Jong-kook menegaskan bahwa pernikahannya akan berlangsung dalam waktu dekat, dengan konsep sederhana dan intim. Hanya keluarga, kerabat, serta beberapa teman dekat yang akan hadir.
Meski begitu, ia tidak mengungkapkan secara detail siapa calon istrinya, sehingga menambah rasa penasaran publik.
Pengumuman pernikahan ini terasa semakin istimewa karena bertepatan dengan 30 tahun debut Kim Jong Kook di industri hiburan Korea.
“Alih-alih membuat album baru yang sudah direncanakan, ternyata saya justru ‘membuat pasangan hidup saya," tulis Kim Jong Kook dalam pernyataannya, dikutup dari CNA, Senin (18/8).
Pernyataan ini membuat penggemar terharu sekaligus antusias menyambut babak baru dalam kehidupannya.
Sejak pengumuman tersebut, linimasa media sosial dipenuhi ucapan selamat untuk Kim Jong-kook. Banyak penggemar yang mengaku bahagia sekaligus terkejut, karena sang bintang selama ini dikenal menjaga rapat kehidupan pribadinya.
Dengan pengumuman resmi ini, spekulasi panjang mengenai status pernikahan Kim Jong Kook akhirnya terjawab. Ia akan segera melepas masa lajang lewat sebuah pernikahan sederhana di Korea Selatan.
Meski detail mengenai calon istri masih dirahasiakan, penggemar tetap memberikan dukungan penuh untuk idolanya. (Z-10)
Profil lengkap Kim Jong Kook, penyanyi Korea Selatan yang dikenal sebagai anggota Turbo, solois sukses, serta bintang variety show Running Man dengan julukan SpartaKook.
Entertainer berbakat ini akan mengambil cuti sementara dari acara varietas populer, Running Man, karena alasan kesehatan yang mendesak.
Penyanyi Kim Tahyung atau V BTS beserta aktor Yoo Seung-ho dijadwalkan akan bersama dalam acara variety show populer, Running Man
V membuat para penggemar tersentuh dengan tawarannya untuk menerima hukuman So Min sebagai gantinya, padahal dia memenangkan permainan.
Penampilan pertama dan satu-satunya V di Running Man adalah pada episode 300 ketika seluruh anggota grup tampil.
Profil lengkap Kim Jong Kook, penyanyi Korea Selatan yang dikenal sebagai anggota Turbo, solois sukses, serta bintang variety show Running Man dengan julukan SpartaKook.
Profil lengkap Kim Jong Kook, penyanyi Korea Selatan yang dikenal sebagai anggota Turbo, solois sukses, serta bintang variety show Running Man dengan julukan SpartaKook.
Tiga anggota asli Running Man, yaitu Kim Jong Kook, HaHa, dan Ji Suk Jin, akan muncul dengan berbagai tamu dan membawa hiburan baru dengan tema unik.
Pada 8 September, Kim Jong Kook mengungkapkan bahwa dia telah menepati janji itu dengan menyumbangkan total 70 juta won ke dua rumah sakit.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved