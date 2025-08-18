Kim Jong Kook Resmi Umumkan Pernikahan, akan Digelar Secara Privat di Korea Selatan!

Kim Jong Kook umumkan pernikahan.(Dok. CNA)

Bintang variety show Running Man sekaligus penyanyi Korea Selatan, Kim Jong Kook, akhirnya resmi mengumumkan akan menikah. Pada 18 Agustus 2025, ia membagikan kabar bahagia tersebut melalui surat tangan yang diunggah di fan cafe resminya.

Dalam surat tersebut, Kim Jong Kkook mengaku sangat gugup, meski sudah lama ingin menyampaikan kabar pernikahannya kepada penggemar. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada para fans yang telah mendukungnya sepanjang karier.

Pernikahan Digelar Secara Privat

Kim Jong-kook menegaskan bahwa pernikahannya akan berlangsung dalam waktu dekat, dengan konsep sederhana dan intim. Hanya keluarga, kerabat, serta beberapa teman dekat yang akan hadir.

Meski begitu, ia tidak mengungkapkan secara detail siapa calon istrinya, sehingga menambah rasa penasaran publik.

Momen Spesial di Tengah 30 Tahun Karier

Pengumuman pernikahan ini terasa semakin istimewa karena bertepatan dengan 30 tahun debut Kim Jong Kook di industri hiburan Korea.

“Alih-alih membuat album baru yang sudah direncanakan, ternyata saya justru ‘membuat pasangan hidup saya," tulis Kim Jong Kook dalam pernyataannya, dikutup dari CNA, Senin (18/8).

Pernyataan ini membuat penggemar terharu sekaligus antusias menyambut babak baru dalam kehidupannya.

Reaksi Penggemar

Sejak pengumuman tersebut, linimasa media sosial dipenuhi ucapan selamat untuk Kim Jong-kook. Banyak penggemar yang mengaku bahagia sekaligus terkejut, karena sang bintang selama ini dikenal menjaga rapat kehidupan pribadinya.

Kesimpulan

Dengan pengumuman resmi ini, spekulasi panjang mengenai status pernikahan Kim Jong Kook akhirnya terjawab. Ia akan segera melepas masa lajang lewat sebuah pernikahan sederhana di Korea Selatan.

Meski detail mengenai calon istri masih dirahasiakan, penggemar tetap memberikan dukungan penuh untuk idolanya. (Z-10)