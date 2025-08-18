Profil Kim Jong Kook: Penyanyi, Entertainer, dan Bintang Running Man

Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
KIM Jong Kook (김종국) adalah seorang penyanyi, entertainer, dan aktor asal Korea Selatan yang lahir pada 25 April 1976 di Hapcheon, Gyeongsang Selatan. Namanya mulai dikenal publik sejak debut bersama duo legendaris Turbo di tahun 1995.
Dengan suara khas yang tinggi dan lembut, Kim Jong Kook sukses melanjutkan karier sebagai penyanyi solo setelah Turbo bubar. Selain musik, ia juga menjadi bintang variety show terkenal, termasuk Running Man, yang membawanya ke level popularitas internasional.
Setelah Turbo bubar, ia merilis album solo dan sukses dengan lagu-lagu populer seperti One Man, Letter, dan Today More Than Yesterday.
Suaranya yang unik membawanya meraih berbagai penghargaan musik, termasuk Daesang (Grand Prize) dari ajang musik bergengsi di Korea Selatan.
Kim Jong Kook mulai dikenal di variety show lewat X-Man, acara populer tahun 2000-an. Ia kemudian bergabung dengan Family Outing, yang memperkuat citranya sebagai entertainer serba bisa.
Sejak 2010, ia menjadi anggota tetap Running Man di SBS. Di acara ini, ia mendapat julukan SpartaKook atau Commander karena kekuatan fisiknya dan strategi dalam permainan. Popularitas Running Man membuat Kim Jong Kook memiliki banyak penggemar internasional, terutama di Asia.
Kim Jong Kook adalah contoh artis Korea yang sukses bertransformasi dari penyanyi grup, menjadi solois, hingga entertainer terkenal dunia. Dengan suara khas, disiplin, serta citra positif, ia tetap bertahan dan dicintai publik selama puluhan tahun. (Z-10)
Kim Jong-kook resmi umumkan pernikahan pada 18 Agustus 2025 lewat surat tangan di fan cafe. Pernikahan akan digelar secara privat di Korea Selatan. Simak detailnya di sini.
Tiga anggota asli Running Man, yaitu Kim Jong Kook, HaHa, dan Ji Suk Jin, akan muncul dengan berbagai tamu dan membawa hiburan baru dengan tema unik.
Pada 8 September, Kim Jong Kook mengungkapkan bahwa dia telah menepati janji itu dengan menyumbangkan total 70 juta won ke dua rumah sakit.
