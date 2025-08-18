Profil Kim Jong Kook: Penyanyi, Entertainer, dan Bintang Running Man

Profil Kim Jong Kook.(Dok. Bolliwoodshadis)

KIM Jong Kook (김종국) adalah seorang penyanyi, entertainer, dan aktor asal Korea Selatan yang lahir pada 25 April 1976 di Hapcheon, Gyeongsang Selatan. Namanya mulai dikenal publik sejak debut bersama duo legendaris Turbo di tahun 1995.

Dengan suara khas yang tinggi dan lembut, Kim Jong Kook sukses melanjutkan karier sebagai penyanyi solo setelah Turbo bubar. Selain musik, ia juga menjadi bintang variety show terkenal, termasuk Running Man, yang membawanya ke level popularitas internasional.

Karier Musik Kim Jong Kook

Debut Bersama Turbo

Tahun 1995, Kim Jong Kook memulai karier sebagai anggota duo Turbo.

Turbo dikenal dengan lagu-lagu dance enerjik yang populer di era 90-an.

Grup ini menjadi salah satu ikon K-pop generasi pertama.

Karier Solo

Setelah Turbo bubar, ia merilis album solo dan sukses dengan lagu-lagu populer seperti One Man, Letter, dan Today More Than Yesterday.

Suaranya yang unik membawanya meraih berbagai penghargaan musik, termasuk Daesang (Grand Prize) dari ajang musik bergengsi di Korea Selatan.

Perjalanan di Dunia Variety Show

X-Man dan Family Outing

Kim Jong Kook mulai dikenal di variety show lewat X-Man, acara populer tahun 2000-an. Ia kemudian bergabung dengan Family Outing, yang memperkuat citranya sebagai entertainer serba bisa.

Running Man

Sejak 2010, ia menjadi anggota tetap Running Man di SBS. Di acara ini, ia mendapat julukan SpartaKook atau Commander karena kekuatan fisiknya dan strategi dalam permainan. Popularitas Running Man membuat Kim Jong Kook memiliki banyak penggemar internasional, terutama di Asia.

Kehidupan Pribadi dan Citra Positif

Dikenal memiliki tubuh atletis berkat konsistensinya dalam olahraga dan fitness. Sering muncul dalam program kesehatan dan gaya hidup sehat. Dijuluki sebagai salah satu selebriti paling berpengaruh dalam membangun image sehat di industri hiburan Korea.

Fakta Menarik Kim Jong Kook

Lahir pada 25 April 1976 (usia 49 tahun pada 2025).

Pernah menjadi bagian dari grup dance paling populer era 90-an, Turbo.

Memiliki suara unik dengan kemampuan bernyanyi nada tinggi.

Dijuluki SpartaKook di Running Man.

Aktif lebih dari 25 tahun di dunia hiburan Korea Selatan.

Kesimpulan

Kim Jong Kook adalah contoh artis Korea yang sukses bertransformasi dari penyanyi grup, menjadi solois, hingga entertainer terkenal dunia. Dengan suara khas, disiplin, serta citra positif, ia tetap bertahan dan dicintai publik selama puluhan tahun. (Z-10)