Running Man Episode 3 Desember, Hadirkan V BTS dan Yoo Seung-ho Jadi Bintang Tamu

PENYANYI Kim Taehyung atau V BTS beserta aktor Yoo Seung-ho dijadwalkan akan bersama dalam acara variety show populer, Running Man. Episode yang menampilkan keduanya secara bersamaan ini merupakan tanda kedua kalinya V muncul dalam program tersebut. Menurut laporan media, V dan Yoo Seung-ho, yang terkenal melalui peran-perannya dalam K-drama I Am Not A Robot dan Memorist, akan muncul dalam episode Running Man yang tayang Minggu (3/12) mendatang. Sumber dari perusahaan penyiaran acara SBS mengonfirmasi kabar tersebut, menyatakan, "V dan Yoo Seung-ho akan melakukan syuting hari ini. Siaran dijadwalkan pada 3 Desember." Bukan kali pertama V muncul di Running Man, sebelumnya Ia juga pernah tampil pada 10 September. Sementara Yoo Seung-ho menjadi bintang tamu pada 8 Oktober. Episode kali ini akan menjadi kali pertama dua selebriti ini tampil bersama. Baca juga: Keterlaluan, Penguntit Ini Berani Masuk Rumah V BTS Ide untuk keduanya tampil bersama diusulkan selama siaran sebelumnya, dengan HaHa mengusulkan episode khusus "Tazza (penjudi kartu)" yang menampilkan V dan Yoo Seung-ho. Sebelumnya, tema Asosiasi Tazza di Running Man melibatkan anggota pemain dalam permainan strategis dan taruhan untuk menentukan pemenang utama episode. Konsep ini terinspirasi oleh film Korea yang sangat populer, Tazza: The High Rollers yang dirilis pada tahun 2006. Baca juga: V BTS Dibayar Rp13 Juta untuk Sekali Postingan Berbayar di Akun Instagramnya Running Man, yang debut pada tahun 2010, telah menjadi salah satu variety show terpanjang di Korea Selatan. Para pemainnya, termasuk Yu Jae-seok, Haha, Jee Seok-jin, Kim Jong-kook, Song Ji-hyo, dan Yang Se-chan, telah mengumpulkan basis penggemar internasional yang substansial selama bertahun-tahun. Sementara itu, beberapa waktu belakangan, tagar Get Well Soon Taehyung' menjadi populer di platform media sosial setelah V BTS memberikan pesan tulus kepada seorang penggemar di Weverse pada Kamis (16/11). Menanggapi keluhan kelelahan dan kebutuhan istirahat seorang penggemar, V berinteraksi dengan para penggemar di platform media sosial tersebut, memberikan saran yang bijaksana untuk berhati-hati terhadap risiko flu. Baru-baru ini, V juga terlihat menikmati malam bersama rekan-rekan Wooga Squad-nya, termasuk Park Hyung-sik, Park Seo-joon, dan teman-teman lainnya. Kelompok tersebut dikabarkan menghadiri pemutaran film aksi dan kejahatan Believer. (Z-10)

