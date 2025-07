Curi Gaya Gguan-ggu Ala Suzy: Minimalis, Sederhana dan Elegan

Suzy(dok. XportsNews)

SUZY, mantan anggota girlband Miss A yang kini menjadi bintang layar, kembali memamerkan gaya minimalis khasnya di Bandara Internasional Incheon, Korea Selatan, pada Selasa (8/7), saat hendak berangkat untuk perjalanan ke luar negeri. Baru-baru ini, Suzy hadir di salah satu acara merek ternama di Paris bersama V BTS dan Park Bo-gum.

Saat berangkat dari Bandara Internasional Incheon, Suzy mengenakan kemeja putih rapi dipadukan dengan celana lebar berwarna beige. Suzy menghadirkan tampilan yang elegan dan santai, menarik perhatian dengan kesederhanaannya yang memukau. Dengan menambahkan tas selempang cokelat klasik dan mengikat syal sutra merah di atasnya untuk sentuhan warna, penampilannya semakin memukau.

Suzy kerap dipuji karena selera fesyennya yang sederhana namun anggun. Suzy juga menunjukkan bagaimana item basic dapat memberikan kesan yang mewah. Rambut bergelombang longgar dan senyum cerahnya menonjolkan penampilannya yang segar dan natural. Dengan riasan wajah bernuansa natural, Suzy juga menyematkan anting perak sleek dan cincin minimalisi yang menyempurnakan penampilannya. Suzy seperti menjadi contoh textbook dari estetika “effortlessly styled” atau “gguan-ggu” yang digemari di Korea.

Suzy saat ini juga tengah menanti penayangan drakor terbarunya, All the Love You Wish For di Netflix.(M-2)