V BTS Dijadwalkan Tampil di Acara Running Man untuk Promosi Album Layover

V BTS atau Kim Taehyung akan tampil dalam acara varietas populer Running Man. Media Korea Selatan, Soompi melaporkan pada hari Selasa (29/8) bahwa episode mendatang sudah direkam dan akan ditayangkan bulan depan.

Kehadiran V sebagai tamu mengikuti penampilan anggota BTS lainnya, Jin, yang muncul sebagai tamu pada bulan Oktober 2022, sebelum ia masuk wajib militer. Penampilan pertama dan satu-satunya V di Running Man adalah pada episode 300 ketika seluruh anggota grup tampil.

Tim produksi Running Man sejak itu mengonfirmasi laporan dari media Hankook Ilbo dengan pernyataan mereka kepada Xportnews.

"V berpartisipasi dalam sesi pengambilan gambar pada tanggal 28 Agustus. Episode ini akan disiarkan pada tanggal 10 September," ungkap tim produksi Running Man.

Melalui akun Instagram mereka, Running Man juga memposting foto tag nama V. Tag nama ini digunakan saat para pemain bermain permainan dalam acara tersebut. Postingan tersebut diberi keterangan, "Running Man X BTS V. 10 September On Air."

Meranggapi postingan tersebut, seorang penggemar menulis, "Taehyung menyebutkan di Weverse bahwa mimpinya adalah tampil di Running Man dan mimpinya menjadi kenyataan. Taehyung akan tampil di Running Man."

Orang lain berkomentar, "Kami sangat bersemangat untuk Taehyung."

Sebuah komentar berbunyi, "Saya berharap Taehyung bisa bermain permainan olahraga karena dia sangat baik dalam hal itu, tapi dia sudah direkam ya jadi ya saya terlambat memberi saran tapi masih sangat bersemangat untuk ini."

Pengguna Instagram lainnya turut berkomentar, "Apakah RM juga ikut (bertanya karena dia juga ditandai)?"

Saat ini, V sedang menunggu perilisan album debut solo pertamanya yang berjudul Layover pada Jumat (8/9) pukul 1 siang waktu Korea Selatan. Album ini akan terdiri dari enam lagu yakni Rainy Days, Blue, Love Me Again, Slow Dancing, For Us, dan Slow Dancing (Versi Piano).

Sementara itu, foto konsep baru untuk album solo Layover V telah dipublikasikan. Hal ini semakin membangkitkan antusiasme di kalangan penggemar dan pecinta musik yang menantikan peluncurannya.

Foto-foto tersebut, yang menunjukkan penyanyi dalam berbagai suasana perasaan yang halus, dibagikan di akun resmi BTS pada Selasa (29/8). Ini adalah set ketiga gambar konsep yang telah dirilis, setelah set sebelumnya dirilis tanggal 11 dan 16 Agustus. Sebanyak 20 foto konsep telah dirilis sejak pengumuman.

Set sebelumnya lebih berfokus pada menyajikan V dalam suasana yang alami dan sederhana, sementara koleksi terbaru ini mencampur daya tarik intrinsik V dengan vitalitas karismatik. Foto-foto ini terhubung dengan suasana yang digambarkan dalam video musik Love Me Again'dan Rainy Days. Lagu-lagu ini diluncurkan sebelum perilisan album dan videonya, bersama dengan teaser untuk Blue, telah dirilis. (Z-10)