Phillips Tegaskan Tekad Berjuang di Manchester City

KALVIN Philips menegaskan tekadnya untuk bermain di Manchester City setelah gelandang Inggris itu kesulitan menembus skuat utama saat the Citizen meraih treble pada musim ini.

Phillips, yang didatangkan seharga 42 juta pound sterling dari Leeds United, tahun lalu, berjuang mengatasi cedera di mayoritas musim lalu sebelum kesulitan menembus skuat utama Manchester City.

Gelandang berusia 27 tahun itu hanya menjadi starter di Liga Primer Inggris sebanyak dua kali saat Manchester City menjadi klub Inggris kedua yang sukses memenangkan gelar Liga Primer Inggris, Liga Champions, dan Piala FA di musim yang sama.

Phillips sukses membuktikan diri ketika mencetak gol pertamanya untuk timnas Inggris saat the Three Lions menang 7-0 atas Makedonia Utara di laga kualifikasi Piala Eropa 2024 di Old Trafford, Selasa (20/6) dini hari WIB.

Menegaskan dirinya tidak berencana hengkang dari City pada musim depan, Phillips mengatakan, "Sejujurnya, saya sudah cedera sebelum hijrah ke City. Itulah mengapa saya banyak cedera di sana."

"City sangat luar biasa dalam membantu saya pulih sempurna dan saya akhirnya bermain di beberapa laga untuk City dan timnas Inggris. Saya berterima kasih kepada tim medis City."

"Saya bertekad untuk bertahan. Kami baru saja memenangkan treble, jadi tidak ada alasan bagi saya untuk hengkang."

"Saya tidak bisa mengatakan saya telah berada di sana selama 12 bulan dan tidak bermain sehingga saya akan hengkang. Saya datang ke Manchester City untuk meraih gelar. Kami meraih gelar, namun saya memang bermain tidak sebanyak yang saya inginkan," lanjutnya.

Phillips kemudian mengaku telah berbicara dengan rekan setimnya di City, Nathan Ake dan Jack Grealish, mengenai apa yang harus dia lakukan di City.

"Saya tahu betapa sulitnya mengerti sistem yang diingkan Pep dan betapa cepatnya Anda dituntut menyesuaikan diri," kata Phillips.

"Saya telah berbicara dengan sejumlah permain. Mereka mengatakan hal yang sama. Mereka menyebut 12 bulan pertama adalah yang terberat di City. Setelah itu semuanya tidak menjadi mudah, tapi setidaknya lebih mudah," pungkasnya. (AFP/Z-1)