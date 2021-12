Robert Lewandowski Bangga Jadi Best Striker Of The Year

SELAIN memilih pemain terbaik, Ballon d'Or 2021 juga memilih beberapa kategori lain. Robert Lewandowski terpilih sebagai Best Striker Of The Year atau Striker Terbaik.

Total ada enam kategori yang diperebutkan dalam penghargaan yang digagas majalah France Football. Empat kategori masih sama seperti biasa, yakni Pemain Putra dan Putri Terbaik, Pemain Muda Terbaik, dan Kiper Terbaik.

Sementara dua kategori baru dibuat, yakni Klub Terbaik dan Striker Terbaik. Untuk striker terbaik, Lewandowski keluar sebagai pemenangnya berkat penampilan impresifnya bersama Bayern Muenchen.

"Saya harus mengatakan bahwa saya sangat bangga, untuk melewati dua tahun pandemi dan apa arti penghargaan itu," kata striker asal Polandia itu.

“Senang berada di sini, saya harus berterima kasih kepada rekan satu tim saya, pelatih saya, dan semua orang yang mendukung saya," ujarnya.

Dia menciptakan 41 gol di kompetisi Liga Jerman 2019/2020. Torehannya itu bahkan memecahkan rekor gol terbanyak Gerd Muller (40) dalam satu musim Liga.

Di musim ini, pemain berusia 33 tahun itu telah mengoleksi 25 gol dari 20 penampilannya bersama Bayern di semua kompetisi.

"Kepada semua orang yang bekerja dengan saya, saya berharap menjadi pemain yang lebih baik lagi di masa depan. Saya berterima kasih kepada ibu saya, istri saya. Ini yang terbaik, terima kasih," kata Lewandowski. (Mal/Eurosport/OL-09)