Babak I Kalah 2-0, Akankah MU Kembali Telan Kekalahan Telak?

MANCHESTER United nampaknya akan kembali menelan pil pahit saat menjamu musuh sekota Manchester City. Di babak pertama saja, setan merah diberondong dua gol oleh pasukan Pep Guardiola.

Belum genap sepuluh menit pertandingan yang digelar di Stadion Old Trafford, pada menit ke-7 MU harus kebobolan lebih dahulu oleh Manchester City (Man City) gara-gara gol bunuh diri yang dilakukan oleh Eric Baily.

Sedangkan gol kedua dicetak oleh Bernardo Silva menjelang turun minum. Keunggulan 2-0 bagi manchester biru bertahan hingga peluit babak pertama.

Dalam pertandingan ini, Man City turun dengan formasi 4-3-3, sedangkan MU menggunakan strategi formasi 3-5-2.

Dalam derbi Manchester kali nampaknya anak asuh ole Gunnar Solkjaer akan kembali bernasib sama seperti saat menjamu Liverpool yang berakhir dengan kekelahan telak. Apalagi anak asuh Ole Gunnar Solskjaer itu hanya mampu meraih hasil imbang 2-2 melawan Atalanta di Liga Champions tengah pekan ini.

Dari catatan pertemuan kedua tim, 10 pertemuan terakhir Manchester United vs Manchester City, The Citizen menelan 4 kekalahan. Selain itu, sepanjang 2019-2021, Manchester United kalah empat kali dari Manchester City di Old Trafford.

Ini menjadi pertemuan ke-19 Pep Guardiola melawan Manchester United. Dari 18 pertemuan sebelumnya, Guardiola meraih 9 kali kemenangan, 3 imbang dan 6 kali kalah. Sedangkan Solskjaer telah menjalani 9 laga melawan Manchester City (4 kali menang, 1 imbang dan 4 kali kalah.(OL-4)