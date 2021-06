Sterling Dapat Penghargaan dari Ratu Inggris

PENYERANG timnas Inggris Raheem Sterling, Jumat (11/6), masuk dalam daftar orang yang mendapatkan penghargaan dalam rangka ulang tahun Ratu Elizabeth II karena upayanya mempromosikan kesetaraan rasial di sepak bola.

Striker Manchester City, yang terlibat dalam berbagai kampanye antirasisme dan antidiskriminasi, meraih gelar bangsawan Inggris MBE (Member of the Most Excellent Order of the British Empire).

Pemain yang memenangkan gelar Liga Primer Inggris dan Piala Liga bersama Manchester City pada musim ini itu telah beberapa kali menjadi korban pelecehan rasisme di lapangan dan di media sosial selama kariernya.

Pada 2019, Sterling ambil bagian dalam kampanye antirasisme No Room for Racism dan pada tahun lalu menjadi yang terdepan dalam kampanye Black Lives Matter pascakematian George Floyd di Amerika Serikat (AS).

Penghargaan itu diberikan beberapa hari setelah para pemain Inggris dicemooh penggemar mereka sendiri karena berlutut memprotes ketidakadilan rasisme dalam laga persahabatan menjelang Piala Eropa 2020.

Selain Sterling, tokoh sepak bola lainnya yang menerima penghargaan dari Ratu Elizabeth II adalah kapten Liverpool Jordan Henderson.

Henderson menerima gelar MBE karena kerjanya di sepak bola dan amal, terutama di tengah pandemi covid-19.

Mantan manajer Liverpool dan timnas Inggris Roy Hodgson menerima gelar CBE atas karier panjanganya di sepak bola.

Pelatih berusia 73 tahun itu mengundurkan diri sebagai pelatih Crystal Palace pada akhir musim lalu dan kemungkinan pensiun dari sepak bola. (AFP/OL-1)