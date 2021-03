Jurgen Klopp: Kekalahan atas Chelsea adalah Sebuah Pukulan Besar

KEKALAHAN 0-1 Liverpool atas Chelsea pada Jumat (5/3) dini hari WIB merupakan sebuah 'pukulan besar' bagi The Reds, kata pelatih Liverpool Jurgen Klopp.



Mason Mount mencetak gol di babak pertama untuk mengamankan kemenangan bagi tim tamu saat The Reds menelan kekalahan kandang kelima berturut-turut.



The Reds kini berada di urutan ketujuh di Liga Inggris dan empat poin di belakang The Blues, yang menempati posisi terakhir untuk kualifikasi Liga Champions musim depan.



Klopp mengatakan timnya harus kembali ke jalur kemenangan sesegera mungkin dan bereaksi lebih baik di saat-saat penting.



"Kualitas individu Mason Mount pada saat itu membuat perbedaan. Itu adalah pertandingan yang ketat, permainan yang intens. Kedua tim banyak menyerang. Itu cukup banyak," kata pelatih asal Jerman tersebut kepada Sky Sports usai pertandingan.



"Mereka memiliki gol yang offside. Di babak kedua terjadi serangan balik, kami mendapatkan lebih banyak peluang, yang hebat dengan Sadio Mane dan situasi lain di mana kami tidak mencetak gol."



"Anda harus bertahan dengan cara berbeda dan kami tidak melakukannya dengan baik di sana. Ada banyak hal di luar sana yang harus Anda pertimbangkan."



"Pada akhirnya, kami kebobolan satu gol, kami membuat kesalahan di sana, yang lain offside dan Anda bisa mengatakan itu pertahanan yang bagus, tetapi dengan semua penguasaan bola yang kami miliki, Anda harus punya lebih banyak peluang. Semuanya sangat bagus sampai umpan terakhir," tambahnya.



"Sayangnya kami tidak bisa mengatakan ini saat bermain di kandang. Ini bukan tentang Anfield atau apa pun, ini secara umum, terlalu sering. Di momen-momen yang menentukan, kami harus lebih baik. Kami harus menunjukkan kualitas kami, dan kami tidak cukup sering melakukan itu."



"Ini pukulan besar. Ini belum selesai. Kami harus memenangkan pertandingan," pungkas Klopp.



Liverpool akan beraksi lagi pada Minggu (7/3) ketika mereka menjamu Fulham.



Tiga hari kemudian, mereka akan menyambut RB Leipzig di Anfield untuk pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Champions. The Reds unggul agregat 2-0 dari leg pertama. (Ant/OL-09)