KPK Periksa Pengusaha Rokok Martinus Suparman Kasus Bea Cukai

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Pengusaha Rokok Martinus Suparman dipanggil penyidik, Rabu (1/4). Pengusaha rokok itu diperiksa terkait kasus dugaan suap terkait importasi di Ditjen Bea dan Cukai.
“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (1/4).
Meskipun diperiksa, Martinus merupakan dalam perkara dugaan suap di Bea Cukai.
Kasus dugaan importasi di Ditjen Bea Cukai melibatkan pegawai Ditjen Bea Cukai yakni Budiman Bayu Prasojo (BPP) yang kini telah ditangkap.
Bayu digiring ke Gedung Merah Putih KPK. Sebelumnya ia telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.
Sejauh ini, KPK telah menetapkan enam tersangka antara lain dari pihak Ditjen Bea dan Cukai yakni Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Rizal (RZL), Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai Sispiran Subiaksono (SIS), Kepala Seksi Intelijen Ditjen Bea dan Cukai Orlando Hamonangan (ORL).
Adapun dari pihak swasta yakni Pemilik PT Blueray (BR) John Field; Ketua Tim Dokumentasi Blueray Andri (AND); dan Manager Operasional Blueray Dedy Kurniawan (DK). (H-4)
Menurut Budi, penggeledahan juga terjadi di Kantor Pusat Bea dan Cukai. Total uang yang diambil penyidik masih dihitung.
Penanganan kasus ini merupakan tuntutan moral sekaligus konstitusional.
Pernyataan itu disampaikan Bendahara Negara saat melantik sejumlah pejabat eselon II hingga eselon IV di lingkungan Kemenkeu, Rabu (28/1), di Jakarta.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kini semakin sulit disusupi praktik suap.
Pelanggaran Ekspor Komoditas Produk Turunan Minyak Kelapa Sawit Mentah
DESAKAN agar KPK tidak berhenti pada satu perusahaan dalam kasus suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai semakin menguat. penyelidikan dugaan suap bea cukai masuk tahap krusial
KPK bongkar taktik pegawai Bea Cukai inisial SA yang kelola uang gratifikasi di safe house Ciputat. Uang Rp5,19 miliar disita terkait kasus impor barang KW.
KPK menyatakan tengah mencari safe house atau rumah aman lain terkait dengan kasus dugaan suap importasi di Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
KPK menyita Rp5 miliar dari safe house baru di Ciputat dalam kasus dugaan suap importasi Bea Cukai. Enam tersangka telah ditetapkan.
